Pirmasis etapas sėkmingai baigtas: nušienautas 1 mln. kvadratinių metrų žolės

Nuolatinis procesas
Šiuo metu „Mano BŪSTAS“ uostamiestyje prižiūri 478 daugiabučių namų teritorijas, kurių bendrą plotą galima prilyginti 140 futbolo stadionų plotui.
„Pirmąjį šios teritorijos tvarkymo ratą pjovėjai jau apėjo – miestiečiai ir miesto svečiai gali džiaugtis veja visoje Klaipėdoje. Tiesa, žolė auga greitai, todėl mūsų rangovai jau netrukus pradės antrąją pjovimo sesiją. Šiltuoju sezono metu šienavimo darbai yra nuolatinis procesas, reikalaujantis planavimo ir atidumo“, – sako „Mano BŪSTO“ valymo padalinio vadovas Neilas Čijunskas.
Jo teigimu, nors pjovėjai ir susidūrė su trikdžiais, tačiau suplanuotus darbus atliko laiku.
„Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, šienavimo darbus apsunkina automobiliai, statomi ant žolės arba labai arti vejos. Taip pat pasitaiko, kad gyventojai išreiškia nepasitenkinimą dėl pjovėjų keliamo triukšmo. „Savo ruožtu galime patikinti, kad dirbame tik su profesionaliais rangovais, kurie naudoja tvarkingą techniką ir griežtai laikosi visų reikalavimų, taikomų pjovimo darbams ir triukšmui“, – sakė N. Čijunskas.
Vadovaujasi taisyklėmis
Veją prie gyvenamųjų namų numatyta pjauti ne rečiau kaip penkis kartus per sezoną, o žolei augant sparčiau dėl lietingų ar itin šiltų orų – ir dažniau. Bendrovė teritorijų priežiūrą organizuoja vadovaudamasi Klaipėdos miesto švaros ir tvarkymo taisyklėmis. Jos numato, kad žolės aukštis negali viršyti 12 centimetrų.
„Praktika rodo, kad vien formalių reikalavimų ne visuomet pakanka – būna, kad vejos augimo tempą koreguoja gamtos sąlygos“, – pasakojo N. Čijunskas.
Prieš metus dėl gausių kritulių žolė augo itin sparčiai, todėl kai kuriose teritorijose šienauti teko dažniau nei buvo numatyta pirminiuose grafikuose.
Džiugina akį, saugo nuo ligų
Anot N. Čijunsko, tvarkinga veja ne tik džiugina akį. Reguliarus šienavimas padeda mažinti erkių, graužikų ir kitų kenkėjų plitimo riziką aplink daugiabučius – tiesiogiai prisideda prie saugesnės gyvenamosios aplinkos.
„Mano BŪSTAS“ pažymi, kad esant poreikiui daugiabučių bendruomenės gali užsisakyti ir dažnesnį teritorijų aptarnavimą.