Pirkėjai stebisi: šios žuvies turguose – nė kvapo

2025-11-24 16:51
Ramunė Bandzienė (LNK)

Pernai jau spalio pabaigoje žuvų turgus kvepėjo stintomis. Tačiau dabar jų – nė kvapo. Ant prekystalių vos pora kilogramų buvo pasirodę tik prieš savaitę. Kur dingo stintos?

Stintos Stintos

Klaipėdos turgavietėje žuvų netrūksta.

„Dabar pagrinde eina starkis – starkis, Baltijos plekšnė, o kitokių nelabai gauname“, – pasakojo turgaus prekeivė Indrė Zmitruchina.

Tačiau vienos žuvies tikrai stinga – agurkais kvepiančių stintų.

„Pernai spalio mėnesį jau galėjome pirkti. O dabar – lapkritis eina į pabaigą. Vienas dalykas – vėjuoti orai, kitas – nėra šaltuko. Tačiau tikimės, kad kitą savaitę atsiras šaltukas ir stintą jau bus galima pirkti“, – teigė turgavietės direktorius Viačeslav Karmanov.

Stintos
Stintos / LNK stop kadras

Turgavietės vadovas primena, kokia svarbi ši maža žuvelė.

„Visi ruošiamės Kalėdoms. Kitą savaitę Klaipėdoje bus įžiebta eglutė, o neatsiejama šventinio stalo dalis – žuvytė. Tačiau, deja, stintos turguje nėra“, – sakė V. Karmanov.

Kai kurie pirkėjai taip pat pasiilgo stintų kvapo.

„Pasigedome stintos ir normalių kainų“, – komentavo pakalbintas vyras.

Žuvų pardavėjai pasakoja, kad pirmąsias stintas ant prekystalių kasmet dėliodavę jau lapkričio viduryje.

„Stintų dar reikėtų palaukti iki pirmojo šaltuko. Turėjome praeitą savaitę porą kilogramų – tai užkvipo visa salė“, – pasakojo I. Zmitruchina.

Stintos
Stintos / LNK stop kadras

Už kilogramą pirmųjų stintų prekybininkai ir šiemet, ir pernai prašė 12 eurų. Nors tikėtasi, kad vėliau jos pigs, taip nenutiko – kaina buvo pakilusi iki 14 eurų.

Tuo tarpu žvejai juokauja, kad stintos į orus „dairo pasidairydamos“.

„Temperatūra – o žuvelė tą labai jaučia“, – sakė pašnekovas.

Klaipėdos universiteto mokslininkai kartu su kolegomis užsienyje tiria, kur dingo stintos. Jie sako, kad stintų mažėjimas – klimato šiltėjimo padarinys. Šylantis vanduo žuvelėms tampa netinkamas, nes jos mėgsta šaltį. Dabar stintos esą labiau buriuojasi šiaurinėje dalyje – Suomijos įlankoje, ir rečiau plaukia neršti į pietus.

