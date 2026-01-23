 Pavojingas vaikų žaidimas pribloškė praeivius

2026-01-23 13:29
Klaudija Audickaitė

Vaikų elgesys ant šaligatvio pribloškė praeivius – neįprastas žaidimas galėjo baigtis rimta nelaime.

Pribloškė: vaikų elgesys nustebino praeivius – sniegas ir ledo luitai skriejo tiesiai į gatvę. / „Klaipėdos“ skaitytojos nuotr.

Klaipėdietė Skaistė, eidama greta judrios gatvės, prie Ievos Simonaitytės kalno pamatė penkių vaikų grupelę, besielgiančią itin neatsakingai.

Mažamečiai rinko sniego gniūžtes ir ledo luitus bei svaidė juos į važiuojamąją kelio dalį.

„Praeidama girdėjau juos besijuokiant. Vienas berniukas net bandė pakelti didžiausią ledo luitą su aiškiu tikslu numesti jį į gatvę. Tiesa, vienas vaikas iš grupelės bandė draugus raminti, sakė: „baikite, primėtysite ledo, juk gali ir avarija nutikti“, –  aiškino moteris.

Pasak klaipėdietės, situacija atrodė itin pavojinga – vaikai prie pat gatvės bėgiojo taip, lyg jokios grėsmės nebūtų.

Gatvėje tuo metu netrūko automobilių, eismas buvo intensyvus, o netikėtai į važiuojamąją dalį išmestas ledokšnis galėjo sukelti nemalonių pasekmių.

„O jei būtų tamsu ir vaikas palįstų po automobilio ratais? Tai tikrai įmanoma, nes vaikai taip šoko į kelią, jog ir geriausias vairuotojas nespėtų sustabdyti. Vaikai šiais laikais prisigalvoja įvairių pramogų, bet kai nutinka kažkas blogo, tada jau niekam nebūna linksma“, – svarstė Skaistė.

Tėvų ir aplinkinių budrumas kartais gali tapti vienintele kliūtimi tarp žaidimo ir tragedijos.

Šiame straipsnyje:
vaikai
neatsakingas elgesys
žaidimas
pribloškė

