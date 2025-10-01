Partijos lyderis perversmo šalyje neplanuoja

Įžvelgė perversmo grėsmę
Klaipėdietė pasakojo esanti tremtinių vaikas, todėl Lietuvos dabartis ir ypač ateitis – jai labai svarbi.
Moteris turi tvirtą politinę poziciją ir tokį leidinį įvertino pagal savo nuostatas.
Atidžiai perskaičiusi tekstus šiame 400 tūkst. tiražu išspausdintame leidinyje moteris nusprendė, kad partija ir jos lyderis ruošiasi valstybės perversmui arba jau pradėjo rinkiminę agitaciją.
„Man labai neramu. Ypač kai matau, kieno veidai puikuojasi šiame leidinyje ir ką tie žmonės kalba. Užtenka vien tų, kuriuos pažįsta daugelis klaipėdiečių. Man neramu, valstybę turi valdyti išmanantys žmonės, o ne partijos nariai“, – piktinosi klaipėdietė.
Panašu, kad tokios pozicijos laikosi ne tik ši moteris, mat iš namo laiptinės šiukšlių dėžės kyšoję „Nemuno aušros“ leidiniai bylojo, kad gyventojai jų nė neparsinešė į butus.
„Neduok Dieve“
Pakalbintas šios partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis atsakė į žurnalistų jam perduotus ponios Irenos klausimus.
Jis teigė, kad toks laikraštukas leidžiamas kiekvienais metais, jis buvo išleistas 2023-iaisiais, 2024-aisiais ir šiemet, tik mėnesiu vėliau nei įprasta.
„Tai yra toks tarpinis pusmečio Seimo narių pasisakymas, jame kiekvienas Seimo narys gali po truputį pakomentuoti, kas vyko parlamente, ką priėmė, kas svarbu. Kasmet išleidžiame po vieną tokį leidinį, leidyba – brangi, tam turime specialių lėšų: partijos nario mokestį, gauname 0,6 proc. GPM, gavome dotaciją, atgavome partijos užstatą, iš to išleidžiamas leidinys, jį platinsime visoje Lietuvoje“, – teigė R. Žemaitaitis, patikslindamas, kad 60 proc. Klaipėdos gyventojų turėtų gauti šį leidinį, esą miestui skirta apie 40 tūkst. šių leidinių.
Paklaustas, gal rengiasi naujiems politiniams žingsniams, perversmui, o gal pradėjo rinkiminę agitaciją galvodamas apie artėjančius rinkimus, R. Žemaitaitis neužtruko atsakyti.
„Neduok Dieve, dabar valstybėje vyktų perversmas. Mano manymu, tai būtų pats blogiausias scenarijus valstybės viešo valdymo prasme, tai būtų per daug rizikingas dalykas. Gal kažkas galvoja kitaip. Niekas čia nesame garantuotas, gyvenime visko gali nutikti, bet aš noriu linkėti, kad nenutiktų. Nors kai kurie politikai ir dešinės politinės jėgos daro viską, kad Lietuvoje būtų chaosas ir būtų pirmalaikiai rinkimai arba politinis perversmas“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Šiandien tu esi, rytoj tavęs nėra.
Žada ministrės postą
Buvusi Klaipėdos vicemerė, o dabar Seimo narė Lina Šukytė-Korsakė leidinyje pasisakė apie tai, kad vien tik privati medicina mūsų šalyje jokiu būdu negalima.
Paskaičiusi šį tekstą Alksnynės gatvės gyventoja ėmėsi svarstyti, gal ši slaugytoja dirbusi politikė susiruošė tapti sveikatos apsaugos ministre?
„Lina drąsiai gali būti ir sveikatos ministre, nes jos ilgametė patirtis ir žinios tiek dirbant ligoninėje, tiek privačiame sektoriuje, tiek dirbant Klaipėdos savivaldybėje vicemere ir kuruojant socialinę, kultūros ir sveikatos sritį, plius darbas Sveikatos komiteto pirmininke yra reikšminga. Todėl manau, kad Lina yra ir bus realiausia kandidatė užimti ministro postą. Gali būti, kad kažkas iš klaipėdiečių gydytojų gali tapti ir viceministru. Yra pateikta keletas pavardžių, dabar svarstome, žiūrime, kaip kas dėliojasi. Gali būti, kad Klaipėda turės savą viceministrą sveikatos srityje“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Paklaustas, ar kalba apie postus po kitų rinkimų, jis svarstė: „Niekas nežino, juk gali koalicija griūti ar dar kažkas atsitikti. Politikoje negali būti garantuotas nė viena diena. Šiandien tu esi, rytoj tavęs nėra. Kalbu bendrai. Lina labai daug dirba sveikatos srityje, važinėja po Lietuvą, turi daug susitikimų, gilinasi į rajonų bei regioninių ligoninių problemą, virškvotinių paslaugų apmokėjimą, kas yra labai svarbu rajonams, kurių gyventojų masė yra senstanti, o gydymo prieinamumas vis tolsta.“
