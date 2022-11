Papiktino prie konteinerių išmestos padangos: kas per paršai

Nuotrauka, kurioje užfiksuota tarša, pasidalino paupiškiai. Keli gyventojai pasipiktino tokiu elgesiu.

"Kas per paršai", – skundėsi viena moteris.

Dar spalio viduryje Klaipėdos savivaldybės Aplinkosaugos skyriaus vedėja Rasa Jievaitienė priminė, kodėl padangų negalima palikti prie konteinerių.

"Svarbiausia taisyklė, kad naudotos padangos negali būti metamos nei į konteinerius, nei paliekamos kiemuose, šalikelėse, prie garažų ar kur nors kitur. Gamtoje išmestos padangos suyra daugiau nei per 100 metų, jų dūlėjimo metu išsiskiria aplinkai žalingos medžiagos. Be to, padangos yra degi atlieka, susikaupus didesniam jų kiekiui gali kilti didelė grėsmė aplinkai ir žmonių sveikatai dėl savaiminių ar tyčinių gaisrų, kurie yra sunkiai užgesinami. Todėl visos padangos turi būti surenkamos ir sutvarkomos mums visiems saugiausiu būdu tik tam pritaikytose vietose", – informavo R. Jievaitienė.

Visos padangos turi būti surenkamos ir sutvarkomos mums visiems saugiausiu būdu tik tam pritaikytose vietose.

Taip pat savivaldybė nurodė, kur galima palikti senąsias padangas: servisuose, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, nemokamai atiduoti padangų pardavėjams arba jas pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.

Klaipėdoje veikia trys didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės.

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro administruojamose aikštelėse per metus vienas klaipėdietis gali nemokamai palikti penkias naudotas lengvojo automobilio padangas.

Aikštelėse priimamos tik išmontuotos padangos, o pristatęs asmuo turi pateikti asmens dokumentą arba vairuotojo pažymėjimą.

Paliekant padangas prie konteinerių ar kitose neleistinose vietose gresia bauda iki 600 eurų.

Už kiekvieną ne vietoje išmestą padangą gamtoje gali tekti sumokėti ir 44 eurus už aplinkai padarytos žalos atlyginimą.