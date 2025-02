Palangos verslininko, politikos naujoko skrydį temdo ir praeitis, ir dabartis

Kita politiko, Palangos naujakurio pusė

Tačiau akylai į sėkmės spinduliuose socialiniuose tinkluose besimaudančio vyrą pažvelgęs „Palangos tiltas“ atskleidžia kitą naujojo Palangos politiko, abejotinais būdais siekiančio visų dėmesio, pusę – M. Gailevičiaus vadovaujama įmonė Londone patyrė bankrotą, verslininkas išgirdo viešus kaltinimus apie steroidų pardavimą nepilnamečiui.

Be to, „Palangos tiltas“ išsiaiškino, kad sporto klubą „Sporto Kopa“ valdanti to paties pavadinimo mažoji bendrija VĮ Registrų Centrui nepateikė privalomų finansinių ataskaitų už 2023 metus.

„Bet kurios įmonės finansinių ataskaitų nepateikimas VĮ Registrų centrui signalizuoja nepatikimą verslą“, – „Palangos tiltui“ sakė Rūta Ūsaitė-Duonielienė, žinoma pajūrio buhalterinės apskaitos ir finansų ekspertė, finansų įmonės savininkė.

„Credit info“ kredito agentūra „Sporto Kopai“ yra nustačiusi 99 vėlavimo klasę. Ji yra priskiriama ne tik, jei įmonė nesilaiko finansinių ataskaitų pateikimą reglamentuojančių įstatymų, bet ir tuo atveju, jei įmonei paskelbtas bankrotas, jei ji yra bankrutuojanti arba bankrutavusi. Beje, šiai dienai MB „Sporto Kopa“ nepriemoka Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) yra 4 tūkst. 169,55 euro, skaičiuojami delspinigiai.

Ar MB „Sporto Kopa“ reikalai blogi?

„Palangos tilto“ klausiamas apie įmonės veiklą M. Gailevičius užsiplieskė: „Jūsų klausimai yra provokuojančio pobūdžio.“

Bendrovė Londone bankrutavo

Buvęs kaunietis M. Gailevičius nuo 2011-ųjų iki 2020-ųjų pradžios gyveno Londone. Jo „LinkedIn“ nurodo, kad pirmiausia dirbo viename fitneso klube vadybininku, o 2012-aisiais laukė karjeros šuolis: tapo vykdančiuoju direktoriumi „A13 Steel Ltd“ įmonėje, kuri specializavosi plieno gaminių srityje, teikė konstrukcinio ir architektūrinio plieno projektavimo, gamybos, tiekimo ir montavimo paslaugas. Jie aptarnavo tiek komercinius, tiek privačius klientus.

Nuo 2016-ųjų iki 2020-ųjų vasario M. Gailevičius buvo kitos „A13 Steel Ltd“ grupės įmonės „A13 Steel Scaffolding“ vykdantysis direktorius.

„Palangos tilto“ paklaustas, ar savo noru paliko šią įmonę, M. Gailevičius pakartojo: „Į provokacinius klausimus, kurie siekia sutepti mano vardą ir reputaciją, nebeatsakinėsiu.“

Du skirtingi žmonės

„Palangos tiltas“ išsiaiškino, kad M. Gailevičius turi priežastį apie tai nekalbėti – jo vadovaujama įmonė Londone bankrutavo.

„Kad taip atsitiko, buvo ir Mato kaltė, nors prie bankroto prisidėjo ir kiti dalykai. Aš dabar Mato, kokį dabar matau iš jo įrašų socialiniuose tinkluose, tiesiog nepažįstu: vienokį aš jį pažinojau Anglijoje, tokį paprastą, eilinį su kitokiomis, nuosaikiomis pažiūromis, inteligentišką, o dabar jis, sprendžiant iš jo viešų įrašų, – visai kitoks, įžūlus, su kitokia pasaulėžiūra. Matyt, žmogų pinigai ir politika keičia“, – „Palangos tiltui“ sakė tai pačiai „A13 Steel“ prieš M. Gailevičių vadovavęs kitas lietuvis, nepanoręs skelbti savo vardo ir pavardės.

Jam klaustukų kelia M. Gailevičiaus atsikėlimas į Palangą ir šuolis joje nuo eilinio trenerio iki nuosavo sporto klubo bendrasavininko.

„Esame abu kalbėję – Palanga niekada nebuvo jo planuose... Kas stovi už jo, jūs, žurnalistai, patyrinėkite“, – paslaptingai sakė „Palangos tilto“ pašnekovas Londone.

Tačiau M. Gailevičiaus nėrimas į politiką su „Nemuno aušra“ vyro nenustebino.

„Man nebuvo „oba“ – aš jį geriau nei kiti žinau, turiu intuiciją apie jį kaip žmogų. Kalbant gatvės kalba, žmogus nori „imti valdžią“. Jo viduje yra toks siekis valdyti, dominuoti ir skinti laurus, net „varant“ per kitų galvas. Nesakau, kad visada tai blogai. Blogas žmogus jis nėra. Blogai, kai žmogus ima nosį kelti ar pernelyg įsijaučia į naują vaidmenį“, – pridūrė jis.

Prieš išvykdamas į Londoną, M. Gailevičius septyniolika metų rankose laikė smuiką – įgijo profesionalaus muziko diplomą Kaune, o Londone daug prisidėjo, kad lietuvių krepšinio komanda iš ketvirtojo Anglijos diviziono pakiltų į pirmąjį. Apie tai rašė net didžiausi Lietuvos naujienų portalai.

Bet kurios įmonės finansinių ataskaitų nepateikimas VĮ Registrų centrui signalizuoja nepatikimą verslą.

Jis yra ir fitneso čempionas, sveikos gyvensenos ir mitybos propaguotojas. Vadinasi, jaunas vyras – įvairiapusiškas, turi ne tik gražų kūną, bet ir gerą galvą, nors ir karštakošis, kategoriškas.

Brokeris, kurio kiti nepažinojo

2020-ųjų pradžioje į Palangą atsikėlęs M. Gailevičius bandė prekiauti nekilnojamu turtu, o vėliau įsidarbino treneriu Palangos baseino sporto klube.

„Kaip brokerio, aš jo net nesu sutikusi. Niekam kaip brokeris jis nebuvo žinomas, tik buvau girdėjusi, kad kažką pardavė Kunigiškėse“, – „Palangos tiltui“ sakė Regina Lingė, Palangos nekilnojamojo turto (NT) agentūros steigėja ir žinoma kurorto brokerė.

„Palangos tilto“ žiniomis, būtent Kunigiškėse M. Gailevičius yra įsigijęs namą, kurio vertė gali būti iki 400 tūkstančių eurų. „Nemuno aušros“ Palangos skyriaus pirmininko pavaduotojas atsisakė paaiškinti, iš kokių lėšų jį įsigijo.

Treneris M. Gailevičius neblizgėjo

Kristina Kvietkuvienė, Palangos baseino sporto klubo vadovė, sakė „Palangos tiltui“, kad Matas klube dirbo apie vienerius metus.

„Kaip žmogus – kultūringas, mandagus, daug šnekantis ir daug žadantis, bet jei neklystu, turėjo tik du klientus. Tai buvo treneris, kuris turėjo mažiausiai klientų palyginus su kitais treneriais. Šis treneris mus nuvylė, nes žadėjo daug klientų pritraukti į klubą, žadėjo trenerių iš užsienio prikviesti, bet pažadai liko tik pažadais“, – sakė K. Kvietkuvienė.

Anot jos, skundų dėl M. Gailevičiaus darbo negauta, tačiau ne ją vieną nustebino naujojo trenerio žavėjimasis kanapių produktais.

„Kad prekiautų anaboliniais steroidais mūsų klube, tokios informacijos neturėjome, bet, kad reklamuotų ir dovanotų CBD geriamąjį skystį ir CBD tepalą, tokių kalbų buvo“, – sakė K. Kvietkuvienė.

Žodžių neatsižada: „Pardavė steroidų nepilnamečiui“

M. Gailevičius neneigia, kad CBD geriamąjį skystį ir CBD tepalą Kalėdų proga yra dovanojęs visiems Palangos baseino ir jo sporto klubo darbuotojams.

CBD arba kanabidiolis yra vienas efektyviausių iš 150 kanabinoidų, randamų pluoštinių kanapių lapuose.

„Atsiliepimai ir padėkos buvo nuoširdžiausios“, – sakė jis „Palangos tiltui.“

Kalbama, kad kanapių produktais M. Gailevičius prekiavo ir Londone.

Kartu su Matu baseino sporto centre dirbusi trenerė prisiminė: „Gailevičiaus prioritetas buvo aukšta kaina, nes, anot jo, geras treneris „turi turėti savo kainą.“

„Palangos tiltas“ primena, kad praėjusiame Palangos miesto tarybos posėdyje Žydrūnas Drazdas, kretingiškis, Europos braziliškojo džiu-džitsu sportininkas, apstulbino posėdžio dalyvius, pareiškęs, kad M. Gailevičius prekiavo draudžiamomis substancijomis – anaboliniais steroidais.

Tiesa, dėl šventos ramybės, jis pridūrė „galimai“, tačiau kalbėdamas su „Palangos tiltu“, Ž. Drazdas patvirtino, kad anabolikus pas M. Gailevičių pirko nepilnametis vaikas.

„Ta istorija ne dabar atsirado“, – sakė jis.

M. Gailevičius teigė „Palangos tiltui“, kad dėl, anot jo, „šmeižto“, jau vyksta „teisinis procesas.“ Tačiau į politiką susiruošusiam vyrui derėtų skirti terminus – „Palangos tilto“ žiniomis, policija kol kas sprendžia, ar pradėti ikiteisminį tyrimą.

Sporto klubo bendrasavininku virtęs treneris M. Gailevičius kol kas negali savęs vadinti ir atsakingu ir skaidriai dirbančiu verslininku – „Palangos tiltas“ išaiškino kelis grubius įstatymų pažeidimus jo įmonėje MB „Sporto Kopa.“

Ką slepia „Sporto Kopa“?

„Palangos tilto“ tyrimo duomenimis, „Sporto Kopos“ reikalai – ne sviestu patepti.

Vasario pradžioje jos mokestinė nepriemoka Valstybinei mokesčių inspekcijai buvo 4 tūkst. 169,55 eurai. Susidarius nepriemokai skolininkui už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami delspinigiai, gali būti skiriama bauda.

Klubo steigėja, mažoji bendrija „Sporto Kopa“ su direktoriumi M. Gailevičiumi yra grubiai pažeidusi savo prievolę VĮ Registrų centrui – nepateikusi privalomų finansinių ataskaitų už 2023 metus, nors tai privalėjo padaryti iki 2024-ųjų gegužės.

„Bet kurios įmonės finansinių ataskaitų nepateikimas VĮ Registrų centrui signalizuoja nepatikimą verslą“, – „Palangos tiltui“ sakė Rūta Ūsaitė-Duonielienė, žinoma pajūrio buhalterinės apskaitos ir finansų ekspertė, įmonės savininkė.

Kiti finansininkai „Palangos tiltui“ samprotavo, kad tokio slapukavimo priežastys gali būti įvairios.

Ne tik aplaidžiai vedama buhalterinė apskaita, bet ir tai, kad verslininkas sąmoningai neteikia finansinių duomenų siekdamas kažką nuslėpti, pavyzdžiui, skolas.

Kaip žinia, rekvizitai.lt viešina įmonių finansinius duomenis – taip įgyvendinama VĮ Registrų centro numatyta viešinimo funkcija.

„Gali būti, kad „Sporto Kopa“ tiesiog bijo konkurentų ir dėl to neteikia duomenų, kad konkurentai nežinotų jos finansinių skaičių“, – sakė kita finansistė.

Registrų centrui finansinėse ataskaitose už 2022 metus MB „Sporto kopa“ nurodė, kad jos pardavimo pajamos buvo 21 euras, o nuostolis prieš mokesčius – 28 tūkst. 361 euras.

Jūsų klausimai yra provokuojančio pobūdžio ir siekia sutepti mano vardą ir reputaciją.

„Credit info“, didžiausią duomenų bazę Lietuvoje turintis kredito biuras, „Sporto Kopai“ yra nustačiusi 99 vėlavimo klasę. Ji yra priskiriama ne tik, jei įmonė nesilaiko finansinių ataskaitų pateikimą reglamentuojančių įstatymų, bet ir tuo atveju, jei įmonei paskelbtas bankrotas, ji yra bankrutuojanti arba bankrutavusi.

99 vėlavimo klasė taip pat yra priskiriama įmonėms, kurioms prognozuojamas įvykis yra įvykęs, – t. y., kad įmonė jau vėluoja atsiskaityti 90 ir daugiau dienų 500 ir daugiau eurų.

Taip pat 99 klasė priskiriama, jeigu įmonė restruktūrizuojama, likviduojama.

M. Gailevičiui gresia bauda nuo 300 eurų iki 3 tūkst. eurų

Politikas M. Gailevičius nepanoro kalbėti apie „Sporto Kopos“, kurią valdo su kitais penkiais asmenimis, finansinius dalykus.

„Jūsų klausimai yra provokuojančio pobūdžio ir siekia sutepti mano vardą ir reputaciją“, – savo atsisakymą M. Gailevičius paaiškino tekstine žinute „Palangos tiltui“.

Bet kokiu atveju, pone Matai, jums tektų priminti, kad finansinių ataskaitų neteikimas VĮ Registrų Centras yra rimtas pažeidimas ir gali užtraukti jums, įmonės vadovui, baudą nuo 300 eurų iki 3 tūkst. eurų.

„VĮ Registrų centras net gali inicijuoti tokios įmonės likvidavimą“, – sakė „Palangos tiltą“ konsultavusi VĮ Registrų centras konsultantė.

„Paprastai skaidriai ir tvarkingai dirbantys verslai nevengia viešumo, priešingai – garbės reikalas yra būti tvarkinga įmone, t. y. atitikti VMI patikimo mokesčio mokėtojo kriterijus, o finansinių ataskaitų nepateikimas, deja, VMI požiūriu, yra vertinamas neigiamai“, – sakė „Palangos tilto“ kalbintos finansistės.

MB „Sporto Kopa“ yra šeši dalininkai: M. Gailevičius, Ieva Baublytė, Mantas Linkevičius, Tomas Martinavičius, Asta Petrauskaitė ir Renatas Steponaitis.

MB „Sporto Kopa“ veiklai vykdyti patalpas nuomoja iš žinomo Palangos verslininko Aurimo Gečo bei dar vieno verslininko. A. Gečas sakė „Palangos tiltui“, kad šiai dienai bendrija nėra skolinga už patalpų nuomą.

„Sporto kopa“ gavo 2,5 tūkst. eurų bauda už pavojingas sporto paslaugas

„Palangos tiltas“ rašė 2023-aisiais, kad „Sporto Kopa“ sporto klubo treneriui buvo skirta 2,5 tūkst. eurų bauda už teiktas pavojingas sporto paslaugas.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) išnagrinėjo bylą dėl jos trenerio Dominyko Vaitkaus, vykdančio veiklą pagal verslo liudijimą, teiktų pavojingų sporto paslaugų „Ankorr“ treniruočių metu – klientas patyrė rankų traumą.

Buvo nustatyta, jog prieš treniruotę jam nebuvo suteikta išsami informacija, susijusi su „Ankorr“ įrangos naudojimo apribojimais. Taip pat nebuvo nurodyta informacija, susijusi su galima rizika sveikatai.

D. Vaitkus sakė „Palangos tiltui“, kad iki šiol jis dirba „Sporto kopoje.“

„(VVTAT) nutarimas yra apskųstas, byla dar neišnagrinėta, todėl komentarų nebus“, – „Palangos tiltui“ sakė jis.

Darius Galdikas, VVTAT Klaipėdos departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus patarėjas, informavo „Palangos tiltą“, kad Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmuose teismo posėdis įvyks vasario mėnesį.

Į Sporto centrą eina kaip į savo namus – bet kuriuo laiku?

Atrodo, kad politiko M. Gailevičiaus elgesys peržengė dar vienas padorumo ribas – aiškėja, kad M. Gailevičius, gavęs Sporto centro raktus, į jį ateidavo nedarbo valandomis.

Kęstutis Bončkus, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Palangos miesto policijos komisariato viršininkas, patvirtino „Palangos tiltui“, kad toks Sporto centro administracijos pareiškimas yra gautas.

„Nagrinėjame jį“, – sakė K. Bončkus.

Kaip rašė „Palangos tiltas“, M. Gailevičiaus dvi dukros Sporto centre lanko tinklinį ir yra talentingos – viena net priklauso šalies rinktinei savo amžiaus grupėje. Tačiau tėvas reikalauja, kad Sporto centras ją vežtų į rinktinės stovyklas ir varžybas. Sporto centro vadovai keliskart jau nusileido atkaklaus tėvo reikalavimui, tačiau tikina, kad visoje šalyje vežimu rūpinasi patys tėvai.

Jau „išlaisvina“ Palangą?

„Palangos tiltas“ jau rašė, kad M. Gailevičius su griausmu pradėjo tesėti viešai duotą Palangos naujojo Seimo nario ir „Nemuno aušros“ Palangos skyriaus pirmininko Karolio Neimanto pažadą 2027-ųjų metų mero ir tarybos rinkimuose – „išlaisvinti“ Palangą.

Prieš sporto bendruomenės renginį Kurhauze sausį M. Gailevičius video įrašu ragino tėvelius rinktis atskirai ir visiems kartu eiti į Kurhauzą, kad visi pamatytų ir pajustų jėgą.

Susitikimas, keturiems ne vietiniams vyrukams uoliai viską iš skirtingų kampų filmuojant mobiliais telefonais, virto į grumtynes dėl mikrofono, lydimas šūkčiojimų ir ilgų M. Gailevičiaus tiradų apie mobingą sporto centre bei jo „nuskriaustus“ vaikus.

Absoliučiai didžioji sporto trenerių dalis pasmerkė tokį M. Gailevičiaus elgesį viešu laišku, kurį skelbė ir „Palangos tiltas“.

Ar „Nemuno aušros“ politikui kas nors uždės apynasrį, o gal apykoję?