Pajūrio pievose pražydo mažasis varpenis

Panašu, kad Lietuvoje užfiksuota augavietė gali būti didžiausia Europoje. Pagal saugomų augalų skaičių lietuviška augavietė konkuruoja su Vokietijoje registruota teritorija, kur auga šis retas augalas.
Į Raudonąją knygą įrašyto mažojo varpenio augavietė yra Pajūrio regioninio parko teritorijoje, Palangos miesto dalyje, Nemirsetos kraštovaizdžio draustinyje.
„Mes juos suskaičiavome. 2019 m. augo apie 300 mažųjų varpenių, o šiuo metu čia auga apie tūkstantį šių augalų“, – pasakojo Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Biologinės įvairovės apsaugos skyriaus ekologas Erlandas Paplauskis.
Šiuos papartėlius labai sunku pamatyti. Jie pasirodo vos 2–3 cm dydžio.
Aplinkosaugininkams tenka eiti keliais, kad pastebėtų tokį mažą augaliuką.
Lengviau galima pastebėti sporinę varputę, kuri būna šiek tiek ilgesnė, kol nudžiūva.
Mažieji varpeniai iš esmės yra vienmečiai augalai. Jų šaknynas ir stiebas per žiemą sunyksta, o pats augalas dauginasi sporomis.
Aplinkosaugininkams nerimą kelia tik tai, kad šie augalai gali išnykti net keleriems metams.
Kartais toje pačioje vietoje šių augalų neišvysi kelerius metus iš eilės.
Kas tai lemia, negali pasakyti net biologai.
Dar prieš dešimtmetį Lietuvoje buvo žinoma vos viena augavietė Žemaitijos nacionaliniame parke iš keleto augalų, tačiau dabar ten nebeaptinkamas nė vienas papartis.
Kaimyninėse Baltijos valstybėse – Latvijoje ir Estijoje ši rūšis nebeaptinkama, nėra jos ir Lenkijoje. Baltarusijoje yra, tačiau tikslesni skaičiai nėra žinomi.
Gausesnė augavietė yra Vokietijoje, tačiau šiandienos duomenimis galima drąsiai sakyti, kad Nemirsetos mažųjų paparčių augavietė yra viena iš trijų pačių skaitlingiausių ES šalyse.
Klaipėdos mažųjų varpenių populiacijos atstovas buvo aprašytas kaip nauja rūšis Europos mokslo istorijoje.
„Taivano laboratorija atliko genų nuskaitymą. Reikia paaiškinti, kad tai ne papartėlis, o propartis. Kitaip tariant, paparčio protėvis. Nuo paparčio evoliuciškai jis skiriasi taip pat, kaip žmogbeždžionė skiriasi nuo žmogaus“, – paaiškino E. Paplauskis.
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