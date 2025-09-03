„Oranžinėje Respublikoje“ – moliūgų šventė

Ši rudens šventė jau tapo tradicija – žmonės aktyviai dalyvavo ir atvyko pasipuošę oranžinės spalvos akcentais. Aikštę puošė ir moliūgai, kuriuos dovanojo patys kretingiškiai.
„Lyginant su ankstesniais metais, atrodo, kad žmonių šventėje gal buvo kiek mažiau, tačiau, aišku, vis tiek kaip Kretingos miestui – jų netrūko“, – teigė Kretingos rajono savivaldybės tarybos narys Giedrius Petreikis.
Šventėje netrūko įvairiausių veiklų tiek vaikams, tiek suaugusiesiems – vyko rudens gėrybių mugė, didžiausio moliūgo „skerstuvės“, dalyviai buvo vaišinami karšta koše ir moliūgų sriuba, pramogų čia atrado kiekvienas.
Scenoje vienas po kito pasirodė muzikos atlikėjai: liaudiškos kapelos „Gerā īr“ (Lazdininkai) ir „Kormatē“ (Kurmaičiai), Edmundas Kučinskas, grupės „Karaliai“ ir „Black Biceps“.
„Oras buvo geras, organizatorių idėjos dėl Rotušės skvere esančių veiklų irgi pavyko – šventė buvo tikrai šauni, daug dėmesio sulaukė moliūgų sriuba, kuria pasivaišinti galėjo kiekvienas svečias“, – džiaugėsi G. Petreikis.
