Optimizmo šiam vasaros sezonui pajūryje įpūs naujos „Meridiano“ burės

„Nors karantinas Lietuvoje jau atšaukiamas, vis dėlto dėl saugumo ir liekančių galioti apribojimų renginiams dar negalime surengti įprastos burių pakėlimo šventės, kuri kasmet pritraukia didžiulį būrį klaipėdiečių ir miesto svečių. Tačiau tradiciją privalome išlaikyti ir jau šio šeštadienio vakarą, 18 val., žmonės iš įvairių senamiesčio vietų, išlaikydami saugų atstumą, galės išvysti išskleidžiamas „Meridiano“ bures. Dabartinėmis sąlygomis šis burių pakėlimas tarsi įgyja papildomą reikšmę, nes tikime, kad jis padės įkvėpti daugiau optimizmo, jog ne tik šis vasaros sezonas, bet ir visas mūsų gyvenimas pagaliau sugrįš į įprastas vėžes“, – sako istorinės barkentinos išsaugojimu besirūpinantis viešosios įstaigos Klaipėdos jūrinio miesto simbolis burlaivis „Meridianas“ vadovas Aloyzas Kuzmarskis.

Po laivo išgelbėjimo nuo nuskandinimo ir jo atstatymo burės, Klaipėdoje skelbiant vasaros sezono pradžią, bus keliamos jau septintą kartą. Šiemet nebus pažeista ir dar viena tradicija: tęsiant 1948 m. Suomijoje pastatyto „Meridiano“, kaip mokomojo burlaivio, kuriame jūrinės praktikos sėmėsi būsimieji kapitonai, istoriją, bures vėl kels Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentai.

Šiam sezonui „Meridiano“ viešoji įstaiga, kurios dalininkai yra A. Kuzmarskio šeima, užsakė pasiūti visiškai naują burių komplektą. Jis ypatingas tuo, kad burės nebus įprastai baltos, o atkartos istorinį 1751 metų Baltijos jūros regiono žemėlapį, kurio originalas kabo „Meridiano“ kajutkompanijoje.

Iš viso „Meridianas“ turi 14 burių, kurių bendras plotas – daugiau nei 600 kvadratinių metrų. Beje, Klaipėdoje gimusi idėja puošti miesto jūrinį simbolį dekoratyvinėmis burėmis jau pasklido ir į kitas jūrines šalis, kur yra muziejinių burlaivių. Dėl tokių burių su „Meridiano“ komanda jau konsultavosi Vokietijos, Lenkijos laivų-muziejų atstovai, mat tai yra būdas sukurti unikalų eksponatą po atviru dangumi ir žmonėms iš arti pademonstruoti burlaivį pilnomis burėmis. Paprastai plaukiojantys didieji burlaiviai bures išsikelia tik toli jūroje ir žmonės nuo kranto turi mažai galimybių pamatyti šį reginį. Žinia, nuo 2019 metų „Meridiano“ viešoji įstaiga aktyviai dalyvauja Europos jūrinio paveldo organizacijos (European Maritime Heritage) veikloje, semiasi bei dalinasi patirtimi su jūrinio paveldo objektų puoselėtojais visoje Europoje.

Anot A. Kuzmarskio, be naujų burių, šį pavasarį buvo planuojamas ir „Meridiano“ plukdymas į remonto doką, mat po paskutinio jo nuleidimo į vandenį praėjo pusseptintų metų ir dalis medinės laivo apkalos jau yra pažeista agresyvios aplinkos poveikio. Be to, būtina įvertinti povandeninės laivo dalies būklę, nuvalyti vandens augmeniją, kriaukles, atstatyti tam tikrus jos parametrus, perdažyti, kad laivas galėtų saugiai tarnauti naują laikotarpį iki kito dokavimo, taip pat jau reikia atnaujinti ir dalį denių apkalos, atlikti kitų būtinų darbų.

Deja, kol kas laivas yra įkalintas savo vietoje dėl tinkamai nepasikeliančio Biržos tilto, todėl dalį darbų, kas buvo įmanoma, teko atlikti prie krantinės, tačiau to nepakanka.

„Tai, kad „Meridianas“ yra įkalintas dėl Biržos tilto pakėlimo problemų, mums iš tiesų kelia nerimą, nes, reikalui esant, nebūtų įmanoma imtis skubių veiksmų laivui ištempti į remonto doką, kyla avarinių situacijų grėsmė“, – nuogąstauja A. Kuzmarskis. Šiuo metu Klaipėdos savivaldybė kartu su rangovais sprendžia tilto pakėlimo problemą ir tikimasi, kad „Meridianą“ bus galima plukdyti į doką vėlų rudenį ar prieš kitą sezoną.

O šį sezoną „Meridianas“ ir toliau yra atviras klaipėdiečiams bei miesto svečiams, jame veiklą tęsia jūrinės tematikos restoranas, lankytojus aptarnaujantis tiek burlaivio viduje, tiek viršutiniame denyje įsikūrusioje lauko terasoje, kuri jau antrą vasarą tapo grilio restoranu, o sezono atidarymo proga šį šeštadienį nuo 19 val. rengia vakarėlį po burėmis. „Meridiane“ galima apžiūrėti ir burlaivio ekspoziciją, susipažinti su specifinėmis burlaivio dalimis, jų pavadinimais, valdymo įranga, laivo ir restorano istorija, Klaipėdos laikrodžių muziejaus pristatoma jūrinių laikrodžių paroda ir kitomis jūrinėmis įdomybėmis.