Nuriedėjo milijoną švarių kilometrų

Augimas – su pagreičiu
Praėjusieji metai buvo pirmieji, kai elektrobusai tapo nebe eksperimentu, o visaverte viešojo transporto dalimi. Reikšmingas elektrobusų skaičius dirbo visus keturis metų laikus ir jų eksploatacija buvo patikrinta visomis mūsų klimato sąlygomis. Lyderystę šioje srityje laikė savivaldybės įmonė UAB „Klaipėdos paslaugos“. Per 2024-uosius elektra važiuota 751 tūkstantis kilometrų.
Šiemet elektrinį parką pradėjo eksploatuoti dar du privatūs vežėjai. Tai iš karto atsiliepė ir mėnesinės ridos elektra skaičiams: jeigu 2025 m. sausį elektra buvo nuriedėti 128 tūkstančiai kilometrų, tai liepą – jau 169 tūkstančiai, ir elektrifikacijos tempas dabar spartėja kas mėnesį.
Bendrieji skaičiai
Šiuo metu Klaipėdos gatvėmis jau rieda arba vietoje yra ruošiami darbui 62 ne trumpesni nei 12 metrų elektrobusai. Visas kiekis bus įveiklintas iki kitų metų pradžios.
Dar didesnis yra jau dirbančių ar rengiamų darbui mažesnės talpos elektrobusų skaičius. Mažieji elektrobusai dirba miesto autobusų ir maršrutinių taksi maršrutuose, jais keleivius vežame ir priemiestiniais maršrutais.
Tarptautinė kooperacija
Dauguma pas mus riedančių modelių yra tarptautinės kooperacijos produktas. Ir pirmojo Lietuvoje klaipėdietiško elektrobuso „Dancer“ detalės ir mazgai buvo gaminti ne tik Lietuvoje. Klaipėdoje dabar, greta kiniškų, turime Ispanijoje, Latvijoje, Čekijoje gamintus elektrobusus. Į šią naują ir perspektyvią mašinų gamybos sritį įsitraukia vis daugiau šalių.
Ten, kur reikėjo kokybės
Rugsėjo pirmąją maršrutuose Nr. 2 ir 17 keičiasi ir vežėjas, ir transporto priemonės. Maršrutus iš privataus vežėjo perima jau turintis darbo patirtį Klaipėdoje irgi privatus vežėjas.
Šiuose maršrutuose verkiant reikėjo naujos kokybės. Dyzelinių autobusų amžius svyravo nuo 17 iki 21 metų, jie jau tikrai buvo „pavargę“. Tai atsiliepdavo ir kelionės komfortui, ir reisų vykdymo patikimumui. Keleivis aiškiai jausdavo paslaugos kokybės skirtumą tarp šių ir daugumos pagrindinių miesto maršrutų autobusų. Dabar irgi pajus – bet jau į geresniąją pusę.
Nauja parko struktūra
Esame Klaipėdos vieningos viešojo transporto sistemos autobusų parko kaitos procese, kuris truks dar keletą mėnesių. O 2026-ųjų pradžioje pasieksime parko struktūrą pagal kuro rūšis, kuri laikysis stabilų laikotarpį. Daugiau kaip pusė ridos bus atliekama elektra, apie 30 % gamtinėmis ar biodujomis, iki 20 % – dyzeliu.
Tokia diversifikacija ženkliai ekologizuos viešąjį transportą, tačiau kartu leis ir išskaidyti galimas rizikas, jeigu pasikliautume tik vienintele kuro rūšimi.
