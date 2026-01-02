Nupuoštų eglučių surinkimas Klaipėdoje – 44 vietos

Artimiausią surinkimo vietą galima rasti interaktyviame Klaipėdos miesto žemėlapyje: https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=88a5514e62b0432fa885c5000dc24ad0 (pasirinkus grupę „Atliekų konteineriai – eglučių surinkimo vieta“).
Kaip ir kasmet, nebereikalingus medelius priims ir Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) didžiųjų atliekų aikštelės Tilžės g. 66A, Šiaurės pr. 30 ir Plieno g. 13. Taip pat nuo sausio 6 dienos papildomas konteineris žaliaskarių surinkimui bus pastatytas prie Žvejų rūmų Taikos prospekte.
„Šiemet naujovė ta, kad nebeleidžiama medelių palikti kiemuose prie konteinerių. Todėl prašome klaipėdiečių naudotis specialiomis eglučių surinkimo vietomis, kurios veiks iki sausio 16 dienos. Vėliau medelius bus galima pristatyti tik į KRATC aikšteles. Ankstesnių metų patirtis parodė, kad paliekant medelius prie konteinerių, pajūrio vėjai juos išblaško po kiemus ir tai kelia nepasitenkinimą tiek gyventojams, tiek aplinkos tvarkytojams“, – teigė KRATC direktorius Tomas Danisevičius.
Atliekų tvarkytojai primena, kad specialiose aikštelėse eglutes būtina palikti nupuoštas – be žaisliukų, blizgučių, pakavimo plėvelių ar maišų. Plastikinius vazonus reikia nuimti ir išmesti į plastiko konteinerius. Iš surinktų medelių gaminamas kompostas, todėl svarbu, kad jame nebūtų plastiko priemaišų.
Klaipėdos universiteto Botanikos sodas kviečia vazonuose augintas eglutes ir kėnius po švenčių atvežti adresu Kretingos g. 92. Čia specialistai pasirūpins tinkama jų priežiūra, kad kitais metais eglutės ir vėl džiugintų kalėdine nuotaika. Tai paprastas būdas prisidėti prie žalesnių švenčių ir atliekų mažinimo.
