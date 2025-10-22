 Kur dėti naudotas padangas?

Lietuvoje veikia sistema, leidžianti gyventojams patogiai ir nemokamai atiduoti naudojimui nebetinkamas padangas.

Kur dėti naudotas padangas? / Partnerių nuotr.

Pagrindinės šių atliekų surinkimo vietos – padangų parduotuvės ir autoservisai. Ten, kur perkate naujas padangas, galite palikti ir senąsias – nemokamai priimama tiek padangų, kiek įsigyjate naujų.

Be to, kiekvienas pilnametis Klaipėdos miesto gyventojas kasmet gali nemokamai atiduoti iki 5 naudotų padangų į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) administruojamas didžiųjų atliekų aikšteles. Priduodant padangas būtina pateikti asmens dokumentą, kad būtų galima patvirtinti gyvenamąją vietą.

Jei turite daugiau nei 5 naudotas padangas arba jas pristatote ne į savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės aikštelę, padangas galite atiduoti bet kurioje KRATC administruojamoje Klaipėdos, Palangos, Kretingos, Skuodo ar Šilutės didžiųjų atliekų aikštelėje – pagal nustatytus įkainius.

Vienos padangos priėmimo kaina – 3,63 Eur (su PVM).

KRATC aikštelių darbo laikus ir adresus rasite www.kratc.lt/lt/atlieku-surinkimo-aiksteles.

Daugiau informacijos tel. +370 800 13 344 (darbo valandomis), el. paštu [email protected].

