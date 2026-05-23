Nuo „Radiofono“ iki „Lalunos“: eteryje atgimė Klaipėdos radijo istorija

Sugrįžimas į vietą, kur prieš 90 metų skambėjo „Radiofonas“
Penktadienį „Laluna“ savo transliacijas simboliškai perkėlė į vietą, kur prieš 90 metų buvo įkurta Jakų radijo stotis, anuomet vadinta „Radiofonu“. Visą popietę radijo eteryje skambėjo pokalbiai apie radiją, jo istoriją, reikšmę Lietuvai ir Klaipėdos kraštui.
Šie metai radijui Lietuvoje – ypatingi. Prieš 100 metų iš Kauno nuskambėjo pirmoji radijo transliacija Lietuvoje, Jakų radijo stočiai būtų 90 metų, o „Laluna“ praėjusiais metais paminėjo savo 30-metį.
Šventinė programa
„Lalunos“ eteryje penktadienio popietę buvo pasakojamos radijo istorijos, klausytojai galėjo išgirsti pokalbį su Bernadeta Lukošiūte-Stankevičiene (teta Beta), klausytojai buvo apdovanoti muziejaus dovanomis. Tų, kurie apsilankė muziejuje ir atvyko pasimatyti, laukė nemokamos ekskursijos, edukacijos bei koncertas su gyvo garso grupe „Ritmas kitaip“.
Džiaugsmas prisidėjus prie prasmingos iniciatyvos
„Radijo stotis „Laluna“ džiaugiasi galėjusi prisidėti prie šios gražios iniciatyvos ir priminti klaipėdiečiams svarbią miesto istorijos dalį. Šiandien Klaipėdoje radijas turi vieną vardą – Laluna, tačiau prieš 90 metų čia radijo bangas skleidė „Radiofonas“. Tai ne tik istorinis faktas, bet ir priminimas apie radijo svarbą žmonių gyvenime, bendruomenės telkimą bei lietuviško žodžio sklaidą Klaipėdos krašte“, – pasibaigus renginiui sakė radijo stoties „Laluna“ direktorė Vaida Vytaitė.
Kodėl buvo įkurta Jakų radijo stotis?
Jakų radijo stotis buvo įkurta todėl, kad iš Kauno transliuojamas radijas nepasiekdavo Klaipėdos krašto. Vietos gyventojai dažnai klausydavosi Vokietijos radijo stočių, todėl Lietuvai buvo svarbu turėti stiprų lietuvišką balsą regione. Stotis atliko ne tik informacinę funkciją – ji buvo sukurta tam, kad padėtų integruoti Klaipėdos kraštą į Lietuvos kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. Per radiją skambėjo lietuviškos laidos, kalbos pamokos, religinės programos ir kraštui aktuali informacija. 1936 m. Jakuose įrengtas apie 10 kW galios siųstuvas buvo laikomas moderniu techniniu sprendimu. Jį įrengė Latvijos elektrotechnikos gigantė VEF, o signalą transliavo tarp dviejų net 66 metrų aukščio metalinių stiebų pakabinta antena.
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje vokiečių kariuomenė išgabeno dalį įrangos, antenos buvo sunaikintos, o pati radijo stotis nebebuvo atstatyta. Pastatas išliko, tačiau vėliau buvo pritaikytas kitoms reikmėms. Šiandien jame veikianti ekspozicija leidžia pažinti šią unikalią istoriją.
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