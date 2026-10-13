 Netoli Klaipėdos – pratybos

Netoli Klaipėdos – pratybos

2026-10-13 12:31
Indrė Kiseliovaitė

Nuo šiandien, spalio 13-osios, iki spalio 25 dienos Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje vyks Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vieneto lauko taktikos pratybos.

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Eiga: pratybų metu bus naudojami imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai.
Eiga: pratybų metu bus naudojami imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai. / A. Koroliovo nuotr.

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Kaip nurodė Klaipėdos savivaldybė, pratybų metu kariai treniruosis vykdyti objektų žvalgybą, taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis.

„Pratybų metu gali būti naudojami imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai, laikantis nustatytų saugumo reikalavimų ir atsižvelgiant į gaisringumo indikatorius. Kasinėjimo darbai nebus vykdomi“, – skelbė savivaldybė.

Prieš pratybas visi jose dalyvaujantys kariai bus instruktuoti apie saugaus elgesio taisykles.

Pratybų metu bus laikomasi visų Kuršių nerijoje galiojančių aplinkosaugos ir kitų nustatytų apribojimų, o joms pasibaigus pratybų teritorijos bus sutvarkytos.

Šiame straipsnyje:
Kuršių nerija
klaipėdos apskritis
Karinės jūrų pajėgos
fuzilierių pratybos
lauko taktikos pratybos
karių mokymai
taktiniai žygiai
pratybos

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