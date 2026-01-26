 Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro ateitis: svarstomas reorganizavimas

2026-01-26 11:16
BNS inf.

Neringos savivaldybės tarybai teikiamas projektas dėl Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo – norima prijungti jį prie Klaipėdos universiteto ligoninės.

Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro ateitis: svarstomas reorganizavimas / Neringos savivaldybės nuotr.

Kaip pranešė Neringos savivaldybė, pastaraisiais metais vis labiau ryškėjantis specialistų trūkumas ir augantys kokybės reikalavimai kelia didelius iššūkius mažoms įstaigoms, todėl projektu norima gyventojams užtikrinti stabilias, prieinamas ir nenutrūkstamas pirminės sveikatos priežiūros bei slaugos paslaugas.

Anot savivaldybės, centro prijungimas prie Klaipėdos universiteto ligoninės leis mažiau lėšų skirti administravimui, o daugiau gydymo paslaugų kokybei ir prieinamumui.

Pabrėžiama, jog turėtų pakilti paslaugų profesionalumas, nes Neringos gydytojai galės gauti kolegų konsultacijas ir remtis didesne patirtimi.

„Neringos gyventojams svarbu žinoti, kad reorganizacija nekeičia pastatų nuosavybės – Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro pastatas ir toliau išliks savivaldybės rankose. Keičiama tik įstaigos valdymo struktūra“, – pažymėjo savivaldybė.

Teigiama, kad reorganizavimo procesą palaiko Sveikatos apsaugos ministerija, Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos universiteto ligoninė.

