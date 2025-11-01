Negimusių kūdikių dieną – laidotuvių apeigos

Oficialiai Lietuvoje Negimusio kūdikio diena minima lapkričio 23-iąją.
Dieną prieš tai, lapkričio 22-ąją, 16 val., negimusių kūdikių laidotuvių apeigos prasidės 16 val. laidojimo namuose „Aterna“.
Iš ten urnos bus palydėtos prie kolumbariumo Joniškės kapinėse.
„18 val. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6) bus aukojamos šv. mišios už neišgyvenusius vaikelius, žmones, netekusius kūdikio, išgyvenusius abortą, bei šeimas, kurioms ypač reikalingas dvasinis gijimas. Po šv. mišių kviečiame dar valandėlei pasilikti su malda ir giesme, stiprinant netektį išgyvenusius artimuosius bei dėkoti Dievui už gyvybės dovaną. Bažnyčia, su malda palydėdama negimusius kūdikius, primena, kad kiekvienas žmogus, net ir negimęs, turi būti gerbiamas nuo pat prasidėjimo iki natūralios mirties bei kviečia visuomenę puoselėti gyvybės kultūrą savo aplinkoje“, – kvietė Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos referentė Goda Povilaitytė.
G. Povilaitytė patvirtino, kad negimę kūdikiai jau laidojami Panevėžyje, Šiluvoje, Šiauliuose, Vilniuje, Ukmergėje, Kaišiadoryse, taip pat Lenkijoje, Latvijoje.
„Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį tarp Klaipėdos universiteto ligoninės, laidojimo namų „Aterna“ bei Marijos Taikos Karalienės parapijos negimusių kūdikių laidotuvės nuo šiol bus organizuojamos ir Klaipėdoje. Lietuvos įstatymuose atsiradę labai svarbūs pakeitimai leidžia palaidoti mirusius dar negimusius kūdikius“, – informavo G. Povilaitytė.
Pagal Lietuvos įstatymus, jei kūdikis gimė po 22 nėštumo savaičių negyvas arba gimė gyvas ir mirė, jis yra registruojamas Lietuvoje ir turi būti palaidotas. Laidojimui suteikiama kapavietė ir laidojimo išmoka.
Jei kūdikis gimė negyvas iki 22 savaičių, jis neregistruojamas, bet pagal naujausius Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus, tėvai gali pasiimti iš ligoninės ir palaidoti. Laidojimo išmoka šiuo atveju neišmokama, tačiau suteikiama kapavietė.
Jeigu kūdikio iki 22 savaitės tėvai nepasiima palaidoti, jo palaikai kremuojami kartu su kitais vaisiais iki 22-os savaitės ir bus pagarbiai palaidoti bendrame negimusių kūdikių kape.
