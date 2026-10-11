Moteris panoro išsinuomoti žibintus

„Facebook“ grupėje „Saulės butai bendruomenė“ pasirodžiusiame įraše klausiama, kas vairuoja 2017 m. laidos automobilį „BMW X1 F48“ ir galėtų paskolinti arba išnuomoti galinius žibintus. Šį įrašą paskelbė moteris.
Įraše paaiškinama, kad žibintai būtų reikalingi vos kelioms valandoms – skolinimosi tikslas yra „praeiti techninę apžiūrą“.
Atlikus apžiūrą, „lempas“ žadama iškart grąžinti, o už pagalbą ketinama ir atsilyginti.
„Reikėtų tik porai valandų – praeinam techą ir iškart apsikeičiam, būtumėme labai dėkingi“, – (kalba netaisyta – K. A.) teigiama įraše.
Užuot ieškojus reikalingų detalių pirkti, šįkart ieškoma žmogaus, kuris sutiktų jas trumpam paskolinti ar išnuomoti. Taip ketinama apgauti techninių apžiūrų stoties kontrolierius?
„Žmonės, jūs visai iš proto išsikraustėte – juk šiuo atveju būtų pigiau tuos žibintus įsigyti ir saugiai važinėti. Dar tokio prašymo akyse regėti neteko“, – komentavo vienas klaipėdietis.
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