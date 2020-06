Metaliniai konteineriai pajūryje jau nebado akių

Planai liko popieriuje

Prieš kelerius metus pasirūpinęs minėtus konteinerius atvežti į pajūrį viešosios įstaigos "Plaukimas visiems" prezidentas Germanas Čepas ketino šioje vietoje vaikų mokymą plaukti derinti su kultūros renginiais.

Planuota, kad vakarais vyks jaunimui skirti kultūros renginiai, bus rodomi filmai.

Veiklos vykdyti čia nepavyko jau pirmaisiais metais, paaiškėjo, kad ne iki galo buvo pasirūpinta būtinais leidimais.

Kitais metais valdžios institucijos nebesuteikė teisės šioje vietoje organizuoti renginių.

Nepaisant to, konteineriai liko stovėti. Šiuos objektus pamėgo narkomanai, apie tai bylojo aplink besimėtantys panaudoti švirkštai.

O šiemet kažkas išdaužė įstiklintų konteinerių langus. Panašu, kad taip smaginosi chuliganai.

Ne kartą anksčiau kalbintas G.Čepas akcentavo biurokratinius trukdžius mokyti vaikus plaukti. Pernai liepą jis tikino nukelsiąs konteinerius, jeigu nepavyks gauti leidimų.

Vėliau kalbinamas vyras sakė, kad vis dar bylinėjasi, o išgabenti nepatraukliai atrodančius metalinius konteinerius kol kas nesiimantis todėl, kad tai – labai brangu.

Germanas Čepas / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Išvežti vieną konteinerį, pasak G.Čepo, kainuotų ne mažiau nei porą tūkstančių eurų.

Šiemet dar kartą pakalbintas G.Čepas prabilo apie tai, kad konteineriai yra ne jo, o asociacijos "Menų zona", su kuria jis turėjo planų veikti Melnragėje.

Neberado palapinės

Šią savaitę G.Čepas jau džiaugėsi, kad negražiai atrodančių konteinerių pajūryje pagaliau neliko.

Apie tai jis išgirdo iš D.Vaičekausko. Esą šis skambinęs ir klausęs G.Čepo apie kažkokius rėmus.

D.Vaičekauskas tvirtino, kad jis pasirūpinęs išgabenti konteinerius.

"Viskas kainavo. Ir išvežimas, ir apsauga įmonės teritorijoje. Be to, turtas nukentėjo. Bet kai turi reikalų su tokiais žmonėmis, deja, taip atsitinka. Sumokėjome iš mūsų organizacijos kišenės. G.Čepas yra asociacijos vadovas, pagal sutartį, jie buvo įsipareigoję juos išvežti, tai turėjo būti jo rūpestis, deja, jis to nedarė ir nepadarė. Atvirai šnekant, dar ir savo daiktų pasigedome, taip nuostoliai dar labiau padidėjo. Dar kai kas ir apsivogė. Negaliu sakyti, kad tai Germanas, nes raktus turėjo trys asmenys iš tos asociacijos. Kuris paėmė, sunku pasakyti, bet faktas lieka faktu", – atviravo "Menų zonos" vadovas.

Menininkai konteineryje laikė didžiulę renginių palapinę. D.Vaičekauskas prisiminė, kad ir plaukimo entuziastai ten laikė savo daiktus.

Išgabenti tris konteinerius, pasak pašnekovo, kainavo beveik tūkstantį eurų.

D.Vaičekauskas pasakojo, kad dalis konteinerių naudojama "Menų zonos" rezidencijoje, kiti galbūt dar bus naudojami. Iš pajūrio atsigabentus konteinerius teks remontuoti, nes dabar jie netinkami naudoti.

"Visa ta situacija su konteineriais metė šešėlį ir ant mūsų organizacijos. Mes su visomis institucijomis bendradarbiavome geranoriškai. Bet kitiems neišaiškinsi, kad ne mūsų kaltė. Dabar savo žodį ištesėjome. Bylinėtis beviltiška, būsiu nukentėjęs", – konstatavo D.Vaičekauskas.

Dingo buities daiktai?

G.Čepas šią savaitę ėmė kalbėti, kad konteineriai prie jūros tikrai negražiai atrodė, esą jis iš pradžių ketino prie molo statyti tik vieną konteinerį, bet D.Vaičekauskas esą atvežė jų kur kas daugiau.

Paklaustas apie dingusią palapinę, G.Čepas ėmė pasakoti apie kažkokio žmogaus daiktus, laikytus išgabentame konteineryje.

Esą G.Čepas globoja neseniai socialinį būstą gavusį žmogų, konteineryje kelerius metus buvo jo šaldytuvas, dujinė viryklė, sofa.

"Kai paklausiau, man pasakė, kad visa tai išvežė į šiukšlyną. Tas žmogus dar nežino, kad jo daiktų nebėra. Apvažiavau sąvartynus, bet niekur neradau. Aš į D.Vaičekausko daiktus nelindau ir nieko nežinau. 2018 m. tuose konteineriuose lankėsi bet kas", – tvirtino G.Čepas.

Pasak jo, santykiai su "Menų zonos" vadovu pašlijo prieš porą metų, kai jie drauge ketino organizuoti renginius pajūryje.

Esą, negavęs projektinių pinigų, D.Vaičekauskas dingo, o, neturėdamas, kur dėti konteinerių, atvežė keturis į pajūrį, nors tiek jų esą nė nereikėjo.

Vis dėlto galiausiai take prie molo vaizdo nebegadina svetimkūniai.