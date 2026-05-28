Merginoms – pasiūlymas iš garažų

Įžvelgė seksizmą
„Pamokysiu savarankiškai pasikeisti atsarginį mašinos ratą, nes jūs – stiprios, savarankiškos, nepriklausomos ir viską galite padaryti pačios“, – taip į klaipėdietes kreipėsi vienas gyventojas.
Vyras nurodė, kad klaipėdietės gali užsukti į garažų masyvą Kaštonų gatvėje nuo 9 iki 18 val.
Toks skelbimas sukėlė nuostabą, vieni labai gerai įvertino tokį pasiūlymą, bet buvo ir nuogąstaujančių, kad esama nepadorių kėslų.
„Seksizmas“, – taip skelbimą apibūdino vienas miestietis.
„Ar gali kas nors žmogui duoti apdovanojimą už šio sezono geriausią skelbimą?“ – džiugiai į pasiūlymą sureagavo kitas.
„Legendinė vieta. Kai buvo litas, dviračio kameras taisydavausi, mažas buvau. Šiaip tai labai geras žmogus, niekada nebuvo gaila rakto paskolinti ar panašiai“, – skelbimo autorių atpažino dar kitas klaipėdietis.
Baiminosi negražių kalbų
Tačiau buvo ir besipiktinusiųjų, net pavadinusių tokį pasiūlymą šlykščiu.
Vienas žmogus nervinosi, kad tokie pasiūlymai gadina taurų garažo meistrų vardą.
„Dėl tokių veikėjų paskiau sklinda kalbos, jog garažuose ištvirkėliai dirba, susirūpinę ne darbu, o kaip patenkinti savo fantazijas. Plikų bobų plakatai ant sienų ir panašiai“, – tokį komentarą paliko vienas vyriškis.
Pasirodo, kad skelbimo autorių tūkstantiniame garažų masyve visi žino.
Įsukus į kelias garažų gatveles, vietiniai mikliai nurodė, kur ieškoti padangas montuojančio klaipėdiečio.
Edmundas Stoncelis tėvo garaže meistrauja nuo 1996 m.
„Tėvas buvo Vincas. Šeima prieš tai dešimt metų uždarbiavo Sibire, po to sugrįžome į Klaipėdą. Nuo tada šiame garaže ir darbuojuosi. Tada dar jaunas buvau, tik žiūrėjau, kaip tėvas dirbo. Paskui ir pats ėmiau keisti padangas, remontuoti dviračius“, – pasakojo vyriškis.
Pagalvojau, kad daug moterų nemokėtų to padaryti. O aš galiu pamokyti.
Geranoriškumo nesupranta?
Statybos inžinieriaus išsilavinimą turintis klaipėdietis pripažino, kad jo pasiūlymų aplinkiniai ne visuomet supranta.
„Žiemą, kai užšalo degalinėse oro kompresoriai, taip pat pasiūliau, kad gali atvažiuoti moterys prisipūsti padangas. Gal kuriai ir sudėtinga yra, nelabai žino, kaip tai padaryti. Pinigų neprašau, nemokamai viskas. Bet ir tada nelabai suprato aplinkiniai“, – prisiminė E. Stoncelis.
Tai, kad vyriškis yra vienišas ir nebūtų prieš susipažinti su kokia nors moteriške, klaipėdietis neslėpė.
„Visokių žmonių yra. O dėl komentarų aš nepykstu. Nekreipiu dėmesio. Bet juk šiais laikais automobilį vairuoja ir vienišos moterys. Joms taip pat sunku. Šalia, kitame garaže, tėvas mokė dukterį pasikeisti ratą. Pagalvojau, kad daug moterų nemokėtų to padaryti. O aš galiu pamokyti“, – kalbėjo E. Stoncelis.
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