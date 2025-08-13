Melnragėje jau kyla modernių globos namų kompleksas

Šie globos namai turėjo būti baigti dar 2021-ųjų rudenį, tačiau tik pernai, sulaukus miesto politikų pritarimo ES finansavimui šioms statyboms, reikalai pajudėjo.
Melnragėje, Aušros g. 41 (buvusiame Vaivos g. 23), turi iškilti 80 vietų modernūs globos namai.
Iš jų 13 vietų ar kambarių turėtų būti skirta demencija sergantiems asmenims.
Senasis pastatas renovuojamas ir taps administraciniu, šalia statomi papildomi du statiniai, kurie bus sujungti tarpusavyje.
Bendra projekto vertė – 11,5 mln. eurų, iš jų ES pinigai – 8,27 mln. eurų, likusi suma – savivaldybės biudžeto lėšos.
Dar 2016 m. gruodžio viduryje uostamiesčio savivaldybės tarybos kolegija bendru sutarimu pritarė senelių globos namų steigimui Melnragėje.
Tada buvo nuspręsta, kad nauji senelių namai veiks kaip Klaipėdos miesto globos namų (Žalgirio g. 3A) filialas.
Melnragėje netoli jūros modernių globos namų komplekso statyba turėjo prasidėti 2020 m. pabaigoje.
Tačiau taip ir neprasidėjo, nes paaiškėjo, kad užbaigti naujų senelių namų Melnragėje projektavimo darbus trukdė iki tol nepatvirtintas Klaipėdos miesto bendrasis planas.
Vėliau atsirado problemų ir jį patvirtinus, kai didelė dalis Melnragės teritorijos pateko į pažeisto gamtinio karkaso teritoriją.
Dėl to pasikeitė reikalavimai užstatymui ir želdiniams, tai turėjo įtakos techninio projekto sprendiniams.
Užpernai buvo atliktas detaliojo plano koregavimas, sprendiniai pristatyti visuomenei.
Rangos darbų sutartis pasirašyta tik šių metų kovo viduryje.
Jos turėtų būti baigtos iki 2027-ųjų, dar metus patalpos bus įrengiamos ir pritaikomos globai.
