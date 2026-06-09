 Lietuvos pajūryje užfiksuoti paslaptingi objektai: kariuomenė ramina gyventojus

Lietuvos pajūryje užfiksuoti paslaptingi objektai: kariuomenė ramina gyventojus

2026-06-09 11:15
Brigita Juodelytė

Lietuvos gynybos pajėgumai žengia į naują technologinį etapą. Šalies kariuomenė oficialiai pristatė pirmuosius savo turimus jūrinius dronus. Socialiniuose tinkluose išplatintame vaizdo įraše užfiksuota, kaip ši moderni technika jau atlieka pirmuosius bandymus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje.

<span>Lietuvos pajūryje užfiksuoti paslaptingi objektai: kariuomenė ramina gyventojus</span>
Lietuvos pajūryje užfiksuoti paslaptingi objektai: kariuomenė ramina gyventojus / Vaizdo įrašo stop kadras, P. Peleckio/ BNS nuotr.

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Kariuomenės atstovai neslepia, kad šis žingsnis – tik ambicingos programos pradžia, o ateityje vandenų kontrolė bus dar labiau griežtinama naudojant autonomines sistemas.

„Pirmieji jūriniai dronai Lietuvos kariuomenėje. Bus daugiau, ir žvalgybinių, ir kovinių“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Lietuvos kariuomenė.

Šis technologinis šuolis tiesiogiai susijęs su specialiu kariuomenės padaliniu – Autonominių nuotolinių bepiločių operacijų junginiu (ANBO), kurio vaidmuo šalies gynyboje sparčiai auga.

Strateginę šių pirkinių reikšmę regioniniam saugumui pabrėžė ir Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Anot jo, naujoji įranga leis efektyviau stebėti ir reaguoti į galimas grėsmes vandenyje.

„Ilgesni čiuptuvai Baltijos jūroje. ANBO stiprėja“, – parašė kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.

Kadangi naujieji aparatai bus testuojami ir naudojami matomose vietose, kariškiai nusprendė iš anksto nuraminti pajūrio gyventojus bei miesto svečius, kad uoste pasirodę neįprasti objektai nesukeltų papildomo streso ar panikos.

„Jei pamatysite šiuos mažylius, nesijaudinkite, jie savi“, – informavo gyventojus Lietuvos kariuomenė.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos kariuomenė
jūriniai dronai
Raimundas Vaikšnoras
ANBO
Baltijos jūra
Klaipėdos uostas
bepiločiai orlaiviai
krašto apsauga

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Komentarai

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Real
Savi, kol kažkas neperėmė valdymo ir nenukreipė į..... jus. Jūs nesijaudinkite, kol kas savi.
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:)))
vaisnoru puponautas ramina...
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ALGIRDAS
Plaukti moka bet kokia valtelė . o kas toliau , išbandykit ant dujų terminalo - TAI BUS EFEKTAS .
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