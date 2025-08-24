Lietuva – Tarptautinėje hidrografijos organizacijoje

Jūrinės valstybės ženklas
„Tapę Tarptautinės hidrografijos organizacijos (THO) nariais, dar kartą patvirtinome: Lietuva – jūrinė valstybė, kuri ne tik žiūri į jūrą, bet ir aktyviai dalyvauja jos pažinime bei apsaugoje. Galėsime parengti daugiau hidrografijos specialistų, kurti pažangius, saugius navigacijos sprendimus. Taip užtikrinsime, kad mūsų jūrinė aplinka būtų atvira ir saugi visiems – tiek žmonėms, tiek verslui“, – teigė laikinai susisiekimo ministro pareigas einantis Eugenijus Sabutis.
THO yra atsakinga už saugios laivybos, tvaraus jūrinės aplinkos valdymo ir hidrografinių duomenų rinkimo bei standartizavimo pasauliniu mastu koordinavimą.
Prisijungusi prie THO, Lietuva įsipareigoja laikytis griežtų standartų atlikdama hidrografinius matavimus ir kurdama jūrlapius, užtikrinti, kad Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) hidrografiniai produktai atitiktų aukščiausius reikalavimus ir būtų patikimi naudojant tarptautinėje laivyboje.
Didesnės galimybės specialistams
„Džiaugiamės šia ilgai laukta valstybei ir mūsų hidrografams itin reikšminga naryste. Tapdami Tarptautinės hidrografijos organizacijos nariais, sustiprinsime Lietuvos pozicijas tarptautinėje jūrų saugumo ir hidrografijos bendruomenėje“, – teigė LTSA Vandens transporto departamento direktorė Vilma Ketlerienė.
Narystė Tarptautinės hidrografijos organizacijoje LTSA hidrografijos specialistams atveria naujas profesinio tobulėjimo ir techninės pagalbos galimybes.
Lietuvoje nėra mokymo centrų, todėl LTSA buvimas šios organizacijos nare suteiks papildomų galimybių jos specialistams tobulinti žinias tarptautiniuose mokymuose.
Narystė Tarptautinės hidrografijos organizacijoje ne tik leis jau oficialiai būti globalios jūrinės informacijos sistemos dalimi, bet ir gauti daugiau techninių konsultacijų sudarant naujos kartos duomenų rinkinius.
Jūrlapiuose – Baltijos duomenys
Lietuvai priskirtame 6 433,5 kvadratinių kilometrų Baltijos jūros plote LTSA hidrografijos specialistai kasmet matuoja ir, esant poreikiui, iš naujo permatuoja jūros dugną.
2024 m. jūros gylio matavimai atlikti 205,8 kv. km jūros dugno plote.
Pagal turimus aktualiausius jūros gylio ir dugno duomenis, 2024 m. LTSA išplatino 10 105 elektroninius jūrlapius ir 135 jūrlapius PDF formatu.
Taip pat atlikti 89 atnaujinimai aštuoniuose LTSA parengtuose jūrlapiuose, reaguojant į pokyčius Klaipėdos uosto rekonstrukcijos darbų zonose, planuojamuose vėjo jėgainių parkuose ir kituose Lietuvos atsakomybės jūros rajonuose.
THO, įkurta 1921 m., yra tarpvyriausybinė, techninė ir konsultacinė organizacija, šiuo metu vienijanti 103 pasaulio valstybes ir turinti savo būstinę Monake.
THO savo veikla siekia užtikrinti, kad visos pasaulio jūros, vandenynai ir laivybai tinkami vandenys būtų išmatuoti ir pažymėti jūrlapiuose, diegia geriausią praktiką, teikia gaires, kaip kuo geriau panaudoti hidrografinių tyrimų duomenis, plėtoja valstybių narių pajėgumus šioje srityje.
