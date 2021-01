Langų specialistai pataria: ką svarbu žinoti apie langų priežiūra ir jų remontą?

Kodėl reikia keisti tarpines? Guminių tarpinių eksploatacijos laikas 5-7 metai. Jeigu per šį laikotarpį neatlikote jokios priežiūros guminei tarpinei, (nevalėte ir netepėte silikonu) guminės tarpinės tampa neefektyvios ir praleidžia šaltį, triukšmą, pradeda kauptis drėgmė patalpose. Netinkamai eksploatuojama guminė tarpinė praranda elastingumą, sukietėja, yra lengvai paveikiama temperatūrų kaitos: dėl karščio – prisilydo prie langų profilio, tampa kaip kramtoma guma, dėl šalčio – suskilinėja ir sukietėja, todėl lango izoliacinės medžiagos sandarumas sumažėja, padidėja triukšmas, sklindantis iš lauko, lengvai patenka drėgmė ir šaltis į patalpas. Jei per uždarytą langą veržiasi drėgmė ir šaltis, tai vienas iš požymių, kad nusidėvėjusios tarpines nebeatlieka savo funkcijos. O per nesandarius langus prarandama šiluma.

Rekomenduojame gumines tarpines pasikeisti į vokiškas Q-LON poliuretano tarpines.

Q-LON tarpinei suteikiama 5 metų garantija. Tarpinė nepraranda savo izoliacinių savybių daugiau nei 20 metų. Šiai tarpinei nereikia papildomos priežiūros visu eksploatacijos laikotarpiu. Žemas šilumos laidumo koeficientas (K) – 0.033 w/mk.

Tarpinė atspari ultravioletiniasms saulės spinduliams, šalčiui, karščiui, cheminiams valikliams. Q-LON tarpinė sudaryta iš poliuretano putų ir apgaubta karbonu, kas ir užtikrina jos ilgaamžiškumą. Nors jūsų langams bus 10 metų ir daugiau jie jums vėl tarnaus, kaip nauji.

„Schlegel Q-Lon“, pagamintas naudojant unikalų medžiagų derinį ir neprilygstantį kitoms medžiagoms, naudojamoms tarpinėms. Vokiečių „Schlegel“ firma rekomenduoja aukščiausią sandarinimo funkcijos standartą net ir ekstremaliomis sąlygomis. Nuolatiniai tyrimai ir plėtra, taip pat griežta medžiagų patikra ir kokybė patikrinimų metu „Q-Lon“ šiandien tapo viena iš geriausiai žinomų sandarinimo sistemų. „Q-Lon“ putplasčio tarpinės – didžiausias medžiagos ir funkcijos privalumas: Puiki „atmintis“ – po suspaudimo grįžta į savo pradinę formą. Lengvai suspaudžiamas – mažos suspaudimo jėgos, neveikiamos temperatūros svyravimų, grybelių, nepaveikiamas UV spindulių ar ozono. Platus veikimo diapazonas esant ypač šaltoms ir karštoms oro sąlygoms. Nepriklausomas testavimas „Q-Lon“ buvo kruopščiai išbandytas nepriklausomų sertifikuotų bandymų įrenginių, kurie aiškiai rodo jo puikų našumą, palyginti su kitomis dažniausiai naudojamomis sandarinimo medžiagomis ir konstrukcijomis. Visų pirma buvo įrodyta, kad laikui bėgant „Q-Lon“ tarpinės išlaiko žymiai geresnes savybes ir veikimą, kai po 10 tūkst. langų ir (arba) durų atidarymo ir uždarymo ciklų kitos medžiagos praranda gebėjimą atitikti įprastus eksploatavimo reikalavimus. Tai turi įtakos oro sąlygoms, šilumos izoliacijai, garso slopinimui ir sandarumui. Norėdami sužinoti daugiau apie šią ir kitas našumo normas, skaitykite „Schlegel“ „WeathersealSelection & Specification of Europe Guide“. „Q-Lon“ poliuretano putplasčio sandarikliai: įrodyta ir išbandyti beveik 50 metų.

Kam reikalingos orlaidės arba ventiliaciniai vožtuvai, plastikiniuose languose?

Norint išvengti langų rasojimo, pelėsio, reikalinga natūrali ventiliacija. Pasikeitus medinius langus į plastikinius ne vienas susidūrėme su pelėsio atsiradimu ir langų rasojimo problema. Mediniai langai kvėpuoja, o plastikiniai ne.

Patalpose, kuriose oro drėgnumas yra per aukštas, vėstantys garai virsta vandeniu – kondensuojasi. Norint kambaryje sumažinti oro drėgnumą būtina gera oro ventiliacija visas 24 val. per parą. Tam rekomenduojami ventiliaciniai vožtuvai, kurie apsaugos nuo per didelio drėgno oro patalpoje. Plastikinių langų vožtuvai yra lengvai montuojami nepažeidžiant lango rėmo. Tai puiki priemonė oro apykaitai atkurti, neleidžianti sumažinti oro kokybės, apsauganti nuo santykinio oro drėgnumo padidėjimo patalpoje, kondensato susidarymo, langų rasojimo, pelėsio, kuris ne tik gadina patalpos vaizdą, bet ir neigiamai veikia žmogaus sveikatą. Sureguliavę drėgnumo lygį kambaryje lengviau sustiprinsite savo imuninę sistemą ir ramiau miegosite, išvengsite virusinių ir kitų ligų: astmos, sauso kosulio, nemigos, alergijų, kvėpavimo takų, plaučių ir daugelio kitų. Taip pat išvengsite drėgnų patalpų, pelijančių sienų, rasojančių langų. Tai ypač aktualu šiuo metu, kai siaučia COVID-19 virusas. Nereikės atidarinėti langų ir papildomai vėdinti patalpų. Taip save ir savo artimuosius dar labiau apsaugosite nuo pavojingo koronaviruso.

Vėdinant patalpas atidarius langus netenkama visų sandarių langų savybių, pažeidžiamas normalus oro mikroklimatas, ženkliai sumažėja šilumos panaudojimo efektyvumas, padidėja triukšmo lygis.

Air–Box comfort vožtuvai padės jums išvengti langų rasojimo ir pelėsio. Visada bus grynas oras be triukšmo, dulkių ir skersvėjų. Jie puikiai atstoja orlaides.

Air– Box eco – tai ventiliacinis vožtuvas su filtru kuris filtruoja orą patenkanti iš lauko su triukšmo apsauga ir patenkančio oro valymu nuo žiedadulkių, dulkių, sporų ir suodžių nuo gyvenamųjų, viešųjų ir pramoninių pastatų su mechanine arba natūralia ventiliacija

