Kviečia į talką prie Olando Kepurės

Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Pajūrio regioninio parko grupės darbuotojai itin džiaugėsi pagalbininkų gausa, kai vyko talka spalio pirmąjį savaitgalį. Tą kartą pajūryje susirinko net 700 talkininkų būrys.
Šį šeštadienį 11 val. klaipėdiečiai kviečiami atvykti prie Olando Kepurės apžvalgos aikštelės.
Talkos metu šalia apžvalgos aikštelės bus tvirtinamas Olando Kepurės skardis.
Pasibaigus turistiniam sezonui, saugomose teritorijose prasideda įvairūs gamtotvarkos, švarinimosi ir rekreacinių ar turistinių objektų tvarkymo darbai.
Šiuos darbus atlikti būtina, nes taip išsaugoma lankytojams skirta infrastruktūra. Dėmesio reikia mediniams takams, tenka prižiūrėti suoliukus ir pavėsines.
Spalio pradžioje vykusios talkos metu talkininkai sutvarkė apie pusės kvadratinio kilometro pločio skardžio ruožą.
Šakų klojiniais išklota 200 kvadratinių metrų. Darbams panaudota 100 tonų žvyro ir molio mišinio.
Talkininkai, išsirikiavę vorele, kibirais vienas kitams perdavinėjo smėlio ir molio mišinį.
Taip pat teko į įkalnes sunešti juodžemį, nušluoti takus.
Naujausi komentarai