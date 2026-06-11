Kur ieškoti tik patikimų žinių?

Kiti standartai nei feisbuke
Pateikdama žinias, dienraščio redakcija laikosi objektyvumo ir įvairiapusiškumo nuostatų.
Būtent todėl „Klaipėda“ skaitytojų vertinama kaip patikimas gyvenimo metraštis, padedantis ne tik sekti miesto pulsą, bet ir regiono bei šalies įvykius.
„Klaipėda“ skirta skaitytojams, kurie vertina operatyvias, patikimas naujienas.
„Yra puikus V. Hugo patarimas: „Neskaitykite bet ko – skaitykite tai, kas geriausia.“ Taikliau kažin ar pasakysi“, – teigė dienraščio „Klaipėda“ vyriausiasis redaktorius Saulius Pocius.
Jis samprotavo, kad feisbuko veikėjai, nuomonės formuotojai ir visokio plauko interneto verteivos siekia bet kokia kaina prisivilioti skaitytoją ir iš to uždirbti, o skleidžiamos informacijos autentiškumas ar patikimumas jiems nerūpi.
Internete informacija dažnai pateikiama vienpusiškai, dar ir atmiešta asmeniniais vertinimais, samprotavimais, ji štampuojama komunaline kalba ar net slengu, neišklausoma kritikuojamoji pusė.
Redaktoriaus teigimu, vadinamieji influenceriai apie kitus asmenis dažniausiai kalba „nuo savęs“ – subjektyviai, pateikia vienpusišką, kartais „patogiai kritiškai“ sukompiliuotą tekstą.
Dienraštis dirba visiškai kitaip.
Faktus, įvykius turi vertinti ne žurnalistai, o jų pašnekovai ir skaitytojai“.
Straipsnyje – jokių „aš“
„Kad informacija būtų pateikta objektyviai, žurnalistai negali rašyti straipsnių pirmuoju asmeniu – asmeninio įvardžio „aš“ vartojimas publikacijoje yra itin prastos žurnalistikos ženklas, „aš“ gali cirkuliuoti tik nuomonių puslapyje, – teigė S. Pocius. – Mūsų publikacijose stengiamasi pateikti ne autoriaus emocinį santykį į faktą ar reiškinį, bet pirmiausia patį faktą ir žinią apie jį. Faktus, įvykius turi vertinti ne žurnalistai, o jų pašnekovai ir skaitytojai“.
Dar vienas patikimos žurnalistikos požymis – antros pusės išklausymas.
„Net jeigu rašome apie Minedą ir kažkas jį kritikuoja, mes skambiname ir jam, nes privalu išdėstyti ir jo argumentus, kad ir kokie jie bebūtų, – teigė vyriausiasis redaktorius. – Suprantama, būna išimčių. Pavyzdžiui, įstatymas leidžia neišklausyti antros pusės, jei kieno nors žodžiai apie kurį nors asmenį sakomi viešai. Yra ir žanro dalykai, sakykime, jei daromas interviu, tenka spausdinti ir pašnekovo abejotinas mintis apie ką nors, nes jų nevalia iškraipyti. Tačiau tai veikiau išimtis nei kasdienybė.“
S. Pocius akcentavo, kad informacija dienraštyje, skirtingai nei virtualioje erdvėje, pateikiama prestižine lietuvių kalba.
„Mes niekada nerašome, pavyzdžiui, „mokintis“, „kuom“, nes norminiai variantai yra „mokytis“, „kuo“, – kalbėjo redaktorius. – Taip darome todėl, kad gerbiame savo skaitytojus ir ypač prenumeratorius, jie yra mūsų svarbiausi žmonės, negalime jų nuvilti.“
Sykiu – ir žurnalai
Skaitytojai, įsigydami 2027-ųjų prenumeratą, gaus nemažai teminių priedų.
Tai „Jūra“ – apie uostą, laivybą, jūrininkus ir visą su jūra susijusį Klaipėdos regiono gyvenimą. „Ekonomika“ – verslo, finansų naujienos. „Namai“ – idėjos jaukiems ir stilingiems namams.
„Sveikata“ – priedas apie gerą savijautą, mediciną ir sveikesnį gyvenimą, „Atžalynas“ – apie švietimo bendruomenę, o „Pasaulyje“ skaitytojai ras tarptautinių įvykių aprašymų ir profesionalių įžvalgų.
„Vakarė“ – didysis šeštadienio priedas apie žmones, laisvalaikį ir gyvenimo būdą. „Augintinio diena“ – priedas gyvūnų mylėtojams, „TV dienoje“ spausdinama savaitės televizijos programa ir ne tik, „Autodrome“ pateikiamos automobilių pasaulio naujienos, „Gaublyje“ klaipėdiečiai ras rašinių apie pasaulio įvairenybes.
Kiekvieną mėnesį dienraščio prenumeratoriams pristatomas kultūros ir meno žurnalas „Durys“.
Prenumeruojantieji laikraštį „Klaipėda“ ypač palankia kaina galės gauti žurnalą „Sveikata“, kuris yra skaitomiausias žurnalas sveikatos tema Lietuvoje. Jis skaitytojus pasieks keturis kartus per metus.
Vyriausiasis redaktorius S. Pocius akcentavo, kad buvo atsižvelgta į prenumeratorių prašymus ir šiemet dienraščio tekstai pasiekia skaitytojus didesnėmis raidėmis nei pernai. Neatmestina, kad kitąmet raidės gali būti ir dar padidintos.
Be to, net ir nelikus trečiadieninio numerio (trečiadieniais visoje šalyje nuo šių metų pradžios nebedirba spaudos išvežiotojai), savaitinis laikraščio puslapių skaičius iš esmės liko toks pat.
Prenumeruoti patogiau
Vienas patogiausių būdų užsiprenumeruoti „Klaipėdą“ – išsikerpant kuponą, kuris yra dienraščio klasifikuotų skelbimų puslapiuose, ir pateikiant jį „Perlo“ terminale.
Užsisakyti prenumeratą galima ir tiesiogiai „Klaipėdos“ redakcijoje, Naujojo Sodo g. 1A, „K centro“ pirmajame aukšte, arba internetu www.mano.diena.lt.
Kilus klausimų, reikėtų skambinti platinimo tarnybai tel. 397 713 arba 397 714.
Dienraštis „Klaipėda“ ir toliau tęs savo misiją – operatyviai pristatys svarbiausias miesto, regiono ir šalies naujienas.
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