KU įsilieja į „Magna Charta Universitatum“ bendruomenę

Dokumentą „Magna Charta Universitatum“ KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas KU vardu pasirašė Londono karališkajame koledže lapkričio 13-ąją vykusioje ceremonijoje. Joje tądien parašus padėjo 38 pasaulio universitetų vadovai, o tarp jų buvo padėtas ir tūkstantasis parašas.
„Magna Charta Universitatum“ buvo sukurta ir pirmą kartą pasirašyta 1988 m. Bolonijoje, minint Bolonijos universiteto 900 metų jubiliejų. Joje apibrėžiami fundamentalūs akademinės veiklos principai – universitetų autonomija, žinių kūrimo laisvė, atsakomybė visuomenei. Šiandien, kintant geopolitinei, socialinei ir informacinei aplinkai, chartija dar kartą primena universitetų vaidmenį – gebėjimą savarankiškai veikti sudėtingų globalių iššūkių akivaizdoje, atsakingai kurti žinias, įgalinti studentus ir išlaikyti tvirtą ryšį su visuomene.
KU rektoriaus prof. dr. Artūro Razbadausko teigimu, „Magna Charta Universitatum“ – tai daugiau nei simbolinis dokumentas. Ji aiškiai įvardija, koks turi būti universitetų santykis su politika ir visuomenės lūkesčiais.
„Ši chartija apibrėžia universiteto autonomiją. Tai vienas pirmųjų tarptautinių universitetų bendruomenės dokumentų, aiškiai deklaruojantis, kad universitetas nėra vien nacionalinių interesų įrankis, bet savarankiška kultūros ir mokslo institucija. Tai dokumentas, apibrėžiantis universitetų autonomiją ir nurodantis, kad universitetai turi patys spręsti, kaip vystytis toliau. Sprendimai neturi būti primetami iš išorės, ypač politikų. Universitetai turi išlikti savarankiški ir nepriklausomi“, – pabrėžė prof. dr. A. Razbadauskas.
Anot KU rektoriaus, žvelgiant į Lietuvos aktualijas, pastebima, kad universitetų lyderystė pamažu silpsta.
„Šiandienos Lietuvos geopolitiniame kontekste universitetų lyderystė silpsta. Tai atsispindi ir politikų veiksmuose – nors dauguma jų yra baigę aukštąsias mokyklas, universitetų autonomijos prasmę jie neretai nuvertina. Tai reiškia, kad universitetai, rengdami savo absolventus, ne visada iki galo perduoda suvokimą, jog universitetai yra autonomiškos, visuomenei itin svarbios institucijos ir kad šią autonomiją būtina saugoti.“
Tikimasi, kad šis dokumentas ne tik sustiprins tarptautinius santykius, bet ir nukreips universitetų bendruomenes tinkama linkme – ugdant studentų politinę sampratą, patriotizmą ir kitas vertybes.
„Šiuo dokumento pasirašymu deklaruojame Klaipėdai ir valstybei, kad esame universitetų bendruomenė. Ši deklaracija suvienija universitetus, kurių šiuo metu yra daugiau nei tūkstantis. Visi jie bendradarbiauja tarpusavyje, turi jėgą ir neša tam tikrą žinią pasauliui. Kalbėdamas iš savo perspektyvos, manau, kad turime daugiau dėmesio skirti studentams, ugdant jų patriotizmą ir politinę sampratą, nes, kaip minėjau, visi jie mokosi pas mus, tad ir nuo mūsų priklauso, kokį kelią pasirinks ateityje“, – sakė KU rektorius.
