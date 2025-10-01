Klaipėdos universitetas kviečia į didžiausią karjeros renginį Vakarų Lietuvoje

Renginyje lauks koncentruotas turinys: pranešimai jaunimui, karjeros galimybių ieškantiems žmonėms, pedagogams ir tėvams; atviros diskusijos, kurias moderuos laidų ir renginių vedėjas Paulius Vaitiekūnas; KU stendas su gyvomis studijų patirčių istorijomis; vienoje erdvėje susibursiantys universiteto klubai. Kontaktų mugėje – kone šimtas skirtingų sričių darbdavių.
„Mūsų tikslas – sujungti ambiciją su galimybėmis. Jaunimui tai reiškia kryptį ir pirmąsias sutartis, darbdaviams – greitesnį kelią iki tinkamų žmonių, o universitetui – atsakomybę auginti kompetencijas, kurių reikia šiandien ir rytoj. Vakarų Lietuvai tai strategiškai svarbi regioninė iniciatyva: ji padeda išlaikyti talentus, stiprina švietimo ir verslo sąveiką bei kuria palankesnę inovacijų ekosistemą, vedančią į tvarų ekonominį augimą“, – sakė KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.
Kontaktų mugė: beveik šimtas darbdavių
Kontaktų erdvėje susitiks beveik šimtas pramonės, uosto ir logistikos bendrovių, IT sprendimų kūrėjų, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų teikėjų, NVO ir viešojo sektoriaus atstovų. Čia lauks patirtinės veiklos, žaidimai, interaktyvūs elementai ir gyvi pokalbiai apie darbą, praktiką ar savanorystę.
„Didžiausias Vakarų Lietuvoje karjeros renginys kuria aiškią vertės grandinę: verslas greičiau randa žmones, jauni talentai greičiau randa kryptį, o regionas laimi stipresnę švietimo ir verslo partnerystę. KU čia veikia kaip patikima jungtis – nuo temų atrankos su karjeros specialistais iki praktinių dirbtuvių ir pokalbių vienoje erdvėje. Sujungiame švietimą ir verslą taip, kad rezultatas būtų matuojamas susitarimais, o ne vien įspūdžiu“, – pabrėžė KU Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Inga Petrauskienė.
Jeigu ateisi ieškoti darbo galimybių, pradėk nuo LINEŠA stendo: gausi praktinių patarimų, kaip drąsiai „prašnekinti“ įmones ir pokalbius paversti savo karjeros planu.
Dalyvių sąrašas – https://www.ku.lt/lt/tavo-karjera-rinkis-ir-veik/dalyviu-sarasas.
Pranešimai ir diskusijos
Pranešimai moksleiviams, studentams, darbo ieškantiems žmonėms. Ši pranešimų dalis – apie tai, kaip kryptingai judėti nuo pirmų studijų sprendimų iki darbo, kuriame norisi augti. Čia bus kalbama apie tai, ko šiandien iš tiesų reikia komandose, kur laimi „mes“, o ne „aš“. Bus griaunami stereotipai apie „pilką“ gamybą ir parodoma, kaip moderni pramonė kuria naujas technologijas bei atveria įdomias galimybes inžinerinėms kryptims.
Kita ryški tema – ką daryti, kai dar nežinai, ko nori, ir kaip tvarkytis su spaudimu „apsispręsti čia ir dabar“. Išgirsite, kaip susidėti veiksmų planą nuo pirmos praktikos iki pirmo darbo pokalbio. Taip pat – žvelgsite į turinio kūrėjų sėkmės istorijas: kas slepiasi už blizgesio ir kokie, neretai įdomesni bei geriau apmokami, keliai laukia šalia.
„Dabar karjeros galimybių tiek, kad nuo pasirinkimų galima ir paklysti – ypač jaunam žmogui. Matome „YouTube“, „TikTok“ ar „Instagram“ fasadą: pinigus, keliones, gražius kadrus. Bet nematome, kaip viskas atrodo iš tikrųjų. Mano pranešimo tikslas – parodyti, kad kelių yra daug ir labai skirtingų: tikrai nebūtina rinktis influencerio kelio, kad būtum laimingas ir atrastum save. Svarbu ne blizgesys, o realūs žingsniai – kaip sąmoningai rinktis kryptį ir paversti ją tikra veikla“, – sakė viena pranešėjų, karjeros edukatorė ir Karjeros centro „CodeAcademy“ vadovė Marija Serbintaitė.
Pranešimų programa – https://www.ku.lt/qr/urls/dolqw7hVZNjj78ju.
Pranešimai pedagogams, karjeros specialistams, tėvams. Ši pranešimų dalis sutelkta į tris esmines kryptis: prasmingą technologijų ir ugdymo tikslų dermę, mokinių įsitraukimo bei savarankiškumo stiprinimą ir sklandų bendradarbiavimą tarp mokytojų, karjeros specialistų ir tėvų.
Daug dėmesio bus skiriama realiems pavyzdžiams: kaip aiškiai pristatyti karjeros ugdymo veiklas, kaip konstruktyviai kalbėtis su tėvais ir mokiniais, kai nuomonės išsiskiria. Dalyviai išsineš pamokos struktūros pavyzdžius su technologijų integracija, pokalbių su tėvais scenarijus, vertinimo kriterijų pavyzdžius, taip pat dažniausių klaidų ir sėkmių atvejų apžvalgą. Natūralus šių temų tęsinys – apie dirbtinio intelekto poveikį ugdymui ir kaip jį integruoti kasdienybėje.
„Dirbtinis intelektas jau šiandien keičia tiek mokymosi, tiek darbo įpročius. Būdamas technologijų šalininku, visgi noriu paliesti ir kitą pusę – poveikį, kurį, norime to ar ne, gauname su generatyvinio DI vajumi. Pranešimo metu dalysiuosi idėjomis ir pastebėjimais, kaip mokymo turinį ir metodus ne tik galima, bet ir reikia pritaikyti taip, kad mokiniai ne tik naudotų dirbtinį intelektą, bet ir lavintų kritinį mąstymą, kūrybiškumą bei atsakomybę. Pranešimo pasiklausyti atėję tėveliai išgirs, ką vaikai turėtų išmokti DI amžiuje, kad būtų pasiruošę ateities profesijoms, ir kaip jiems patiems geriau susiprasti, kas vyksta ne tik klasėje, bet ir už jos ribų“, – pabrėžė švietimo ir technologijų ekspertas, lektorius, „Žinių radijo“ laidos „Technologijų žingsniu“ vedėjas Šarūnas Dignaitis-Kerpė.
Pranešimų programa – https://www.ku.lt/qr/urls/CPLi32Dw5ensz40U.
Diskusijų scena. Atvirose diskusijose bus kalbama apie pilietiškumą, vertybes ir aistrą, tampančią darbu: nuo „Krizės pamokų jaunimui“ su Jonu Ohmanu ir Aurimu Mockumi iki „Kai aistra tampa darbu“ – su lėtos mados puoselėtoja Auguste Barbora Budriene „dressedherring“ ir autorinės juvelyrikos ženklo „Make It Louder“ įkūrėja Erika Juozelėne.
Diskusijų programa – https://www.ku.lt/qr/urls/L6fI4mGaFj00Ax4c.
KU stendas ir KU klubų veiklos pristatymas
KU erdvėje galėsi „pasimatuoti“ skirtingas studijų kryptis gyvai: nuo mini eksperimentų ir praktinių užduočių iki pokalbių su dėstytojais bei studentais, kurie pasidalys tikromis studijų patirtimis. Vienoje
erdvėje prisistatys visa KU klubų bendruomenė – nuo scenos ir kultūros iki technologijų, sporto, lyderystės ir tarptautiškumo.
Partneriai ir rėmėjai
Renginio organizatorius – Klaipėdos universitetas. Informacinis partneris – LRT. Partneriai: Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai, KU Ateities fondas, UAB „Kautra“. Pranešimų erdvės rėmėjas – „Indorama Ventures“.
Spalio 9 d., 10–15 val., Klaipėdos „Švyturio“ arenoje – tavo galimybė susitikti su ateitimi! Dalyvauk. Rinkis. Veik.
Išsami renginio programa – https://www.ku.lt/lt/tavo-karjera-rinkis-ir-veik.
