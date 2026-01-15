 Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimas: sutvarkyta erdvė išsaugos istorinę atmintį

2026-01-15 10:20
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Klaipėdos miesto savivaldybė ruošiasi ypatingam žingsniui – prikelti naujam gyvenimui vieną jautriausių miesto viešųjų erdvių – Kristijono Donelaičio aikštę. Šis projektas ne tik atgaivins istoriškai svarbią vietą, bet ir taps prasmingu Klaipėdos 2026 metų – Socialinės atsakomybės metų – ženklu, atliepiančiu miesto siekį kurti žmogui atvirą, įtraukią ir pagarbią aplinką.

„Tikimės, kad formalumai sklandžiai praeis ir greitu metu galėsime inicijuoti viešuosius pirkimus bei pradėti rekonstrukcijos darbus. Tačiau tai nėra vien techninė rekonstrukcija – tai pagarbus dialogas su praeitimi ir atsakingas žvilgsnis į ateitį. Socialinės atsakomybės metais ypač svarbu rūpintis miesto erdvėmis, kurios jungia žmones, skatina bendrystę ir leidžia kiekvienam atrasti ramybę – tikiu, kad K. Donelaičio aikštė leis susitikti su istorija bei pajusti Mažosios Lietuvos dvasią.

Atsisakę buvusiuose projektuose numatytų triukšmingų komercinių elementų, tokių kaip lauko kavinės, renkamės išlaikyti aikštės rimtį ir švarą. Matau šią vietą kaip naują, kartu su Klaipėda verčiamą, istorijos puslapį, kuriame ši mūsų Klaipėdos erdvė vėl taps gyva, matoma ir brangi kiekvienam“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

Pagrindine aikštės atnaujinimo ašimi tapo architektūrinė idėja „Tiltai“ – penki tiesūs granito plokščių takai, vedantys link Kristijono Donelaičio skulptūros, ne tik simbolizuodami jungtis tarp šiandieninio skubančio pasaulio ir 18-ojo amžiaus poeto gyvento laiko, bet ir tarp skirtingų kartų, patirčių bei bendruomenių – tai itin svarbi žinutė Socialinės atsakomybės metais, kai miestas kviečia telktis ir veikti drauge.

Projekto vizualizacija

Aikštės dangos sprendimai artimi senamiesčio estetikai – naudojamas rusvas granitas, klinkerio plytos bei skeltas akmuo. Šaligatviai aplink aikštę planuojami kloti klinkerio trinkelėmis, taip užtikrinant darnų santykį su aplinka ir pagarbų istorinį tęstinumą.

Didelis dėmesys projekte skiriamas aplinkosaugai ir tvarumui – atliepiant klaipėdiečių lūkesčius bus išsaugoti visi aikštėje esantys medžiai, kurių iš viso 61. Taip pat numatoma gausiai papildyti želdynus: sodinti krūmus, sėti žolynus, auginti augalus, būdingus tradiciniams Mažosios Lietuvos gėlių darželiams, – alyvas, jazminus, bijūnus.

Rekonstruota aikštė bus atvira visiems – taikant universalaus dizaino principus, ji bus pritaikyta tėveliams su vaikų vėžimėliais, žmonėms su negalia ir silpnaregiams: įrengti pandusai, vedimo trasos, įspėjamieji paviršiai.

Projekto vizualizacija

Aikštėje taip pat atsiras nauji mažosios architektūros elementai: patogūs suolai, geriamojo vandens kolonėlė (fontanėlis), atnaujintas apšvietimas, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

Projekto įgyvendinimas sustiprins K. Donelaičio aikštės vaidmenį Klaipėdos kultūriniame ir bendruomeniniame gyvenime, išsaugant istorinę atmintį bei kuriant erdvę, kurioje kiekvienas miestietis jaustųsi matomas ir laukiamas.

Projektą parengė UAB „Architekto studija“, sutarties vertė – 60,5 tūkst. eurų.

Viešas projekto svarstymas vyks sausio 16 dieną, 16 val. nuotoliniu būdu.

