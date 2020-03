Kontrolierę sudomino turgus: kodėl skubiai pasitraukė A. Gaudiešius?

Skubus pasitraukimas

Bendrovės "Senasis turgus" valdyba sprendimą dėl A.Gaudiešiaus prašymo patenkino praeitą savaitę.

Dienraščio kalbintas A.Gaudiešius tada per daug neatviravo, kas jį paskatino pasitraukti nepasibaigus terminui.

"Tiesiog traukiuosi, nes 20 d. ir taip darbo sutartis baigiasi. Todėl nusprendžiau pats pasitraukti. Ačiū, viskas, komentarų nebus daugiau", – tada kalbėjo A.Gaudiešius.

Dabar paaiškėjo, kad tam veikiausiai buvo rimtų priežasčių.

Šių metų sausio pradžioje savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba pradėjo tyrimą pagal gautą skundą.

Dar prieš dvejus metus savivaldybės kontrolierė rekomendavo nutraukti subnuomos sutartį.

"Paprastai į anoniminius skundus nereaguojame. Tačiau tai – išskirtinis atvejis. Tas faktas tikrai negražus ir negarbingas. Siūlysime Kontrolės komitetui, kad pritartų mūsų planui atlikti "Senojo turgaus" auditą", – prasitarė savivaldybės kontrolierė Daiva Čeporiūtė.

Automobilio nuomos viražai

Klaipėdos miesto kontrolės ir audito tarnyboje gautas skundas, kuriame pateikta informacijos apie tai, kad bendrovės "Senasis turgus" direktorius, pasibaigus automobilio "Škoda Superb" veiklos nuomos sutarčiai, toliau naudojasi tuo pačiu automobiliu.

O tai esą leidžia manyti, kad šį automobilį už likutinę vertę įsigijo jis pats ar jo artimos aplinkos žmogus.

"Siekiant patikrinti skunde pateiktą informaciją, atliktas tyrimas. Nustatyta, kad 2013 m. spalio 25 d. valdybos posėdžio metu "Senojo turgaus" vadovui leista nuomotis ir, esant galimybei, įsigyti automobilį lizingo būdu'', – rašoma savivaldybės kontrolierės D.Čeporiūtės rašte Kontrolės komitetui.

Patikrinus nuomotojo teiktas sąskaitas faktūras bei įstaigos įvykdytus mokėjimus, nustatyta, kad nuo 2014 m. kovo iki 2019 m. balandžio pagal automobilio veiklos nuomos sutartį bendrovė sumokėjo 21,4 tūkst. eurų. Suma beveik tolygi automobilio vertei.

Sudarant automobilio veiklos nuomos sutartį, tą pačią dieną pasirašyta ir atpirkimo sutartis, kurioje numatyta, kad pasibaigus nuomos sutarties terminui už nustatytą atpirkimo kainą – 5,8 tūkst. eurų – bankas pirmumo teise atpirkti automobilį siūlys bendrovei, kurios duomenys neskelbtini.

Savivaldybės kontrolierė teigė, kad, sudarant nuomos sutartį, atpirkimo sutartis paprastai nebūna sudaroma, todėl tai sukėlė įtarimų.

2019 m. balandžio 19 d. "Senasis turgus" perdavė automobilį banko nurodytam atpirkėjui – bendrovei X.

O ši po 11 dienų tą automobilį pardavė bendrovei "Alkas", kurios vadovas, kaip ir "Senojo turgaus", – A.Gaudiešius.

Veiklos nuomos sutartyje nurodyta: turto likutinė vertė – 6 tūkst. eurų.

Formaliai yra nekaltas?

Kontrolierei kilo abejonių: ar automobiliu buvo naudojamasi ir reikmėms, nesusijusioms su bendroves veikla.

Įvertinus nustatytus faktus bei apskaitos dokumentus, Kontrolieriaus tarnybos nuomone, pasirinktas automobilio įsigijimo būdas nebuvo palankus bendrovei, nes įmonė vien draudimui per nuomos laikotarpį išleido 2 345 eurus, techninei priežiūrai – 4 132 eurus.

"Darytina išvada, kad bendrovės "Senasis turgus" sudarytas sandoris dėl automobilio veiklos nuomos neatitiko racionalaus, ekonomiško bei efektyvaus turto valdymo principų", – rašoma D.Čeporiūtės rašte Kontrolės komitetui.

Jame teigiama, esą A.Gaudiešius nesutiko su Kontrolės ir audito tarnybos išvadomis.

"Jis mums aiškino, kad teisės aktų nepažeidė. Formaliai pažeidimų gal ir nėra, bet yra dar sąžinė ir moralė", – kalbėjo savivaldybės kontrolierė.

Reikalavo nutraukti sutartį

Beveik prieš dvejus metus Kontrolės komitetui irgi buvo pristatyta audito ataskaita, kurioje išanalizuota, kaip Klaipėdos savivaldybėje naudojami tarnybiniai automobiliai.

Būtent tada pirmąkart ir atskleista, kad "Senasis turgus" pagal veiklos nuomos sutartį naudoja vieną automobilį, kuriuo važinėja direktorius.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad "Senojo turgaus" vadovas vadovauja dar vienam privačiam juridiniam asmeniui, bet to esą nebuvo pateikęs interesų deklaracijoje.

Be to, A.Gaudiešius, kaip "Senojo turgaus" vadovas, buvo sudaręs to paties automobilio subnuomos sutartį su savo vadovaujama privačia įmone, kurios atstove buvo nurodyta A.Gaudiešiaus žmona.

Auditoriams užkliuvo tai, kad 2017 metais 8 kartus, kai automobilis buvo naudotas ne įmonės reikmėms, išlaidos už degalus (326 eurai) buvo įrašytos "Senojo turgaus" buhalterinėje apskaitoje kaip eksploatavimo išlaidos.

Tad dar prieš dvejus metus savivaldybės kontrolierė rekomendavo nutraukti subnuomos sutartį, deklaruoti interesus ir automobilį naudoti tinkamai.

Tačiau tai nebuvo padaryta.

Kreipsis į teisėsaugą

Vakar savo tyrimo išvadas D.Čeporiūtė pateikė Kontrolės komiteto nariams.

Komitetas pritarė "Senojo turgaus" veiklos audito atlikimui ir, jei reikės, kreipimuisi į teismą dėl nuostolių atlyginimo.

"Jei miestui buvo padaryta finansinė žala, manyčiau, ją reikėtų išieškoti. Sovietinio piktnaudžiavimo reliktas, kai įmonės vadovas su svetimu turtu elgiasi kaip su savu", – posėdyje kalbėjo Kontrolės komiteto narė Alina Velykienė.

Ką šiuo klausimu mano pats A.Gaudiešius, sužinoti nepavyko, nes viešai nurodytu mobiliuoju telefonu jis neatsiliepė.