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Konkursas Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms
2026-06-18 05:00
Klaipėdos miesto savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms eiti, iki 2027 m. balandžio 30 d. nustatomas darbo užmokestis: pastovioji darbo užmokesčio dalis – 10988,84 eurai, kintamoji darbo užmokesčio dalis – 2197,77 eurai. Pareigybei taikomas išbandymo laikotarpis – 3 mėnesiai.
Konkursas Jūrininkų poliklinikos direktoriaus pareigoms / Asociatyvi magnific.com nuotr.
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