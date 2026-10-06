Klaipėdos zoologijos sode buvo nušauta tigrė

Kaip antradienį pranešė departamentas, rugsėjo 17 dieną departamento pareigūnai, gavę Klaipėdos zoologijos sodo pranešimą apie nugaišusį saugomos rūšies gyvūną, nuvyko į zoologijos sodą įvertinti gyvūno mirties aplinkybių. Atlikus apžiūrą gyvūnų laikymo vietoje buvo rasta nugaišusi tigro patelė.
Siekiant nustatyti gyvūno žūties priežastį, nugaišęs gyvūnas buvo perduotas Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui. Jo atliktas patologinis anatominis tyrimas patvirtino, kad tigrė žuvo nuo šautinių sužalojimų.
Gavęs tyrimų rezultatus ir įvertinęs patikrinimo metu surinktą informaciją, spalio 5 dieną departamentas kreipėsi į Klaipėdos apylinkės prokuratūrą, prašydamas įvertinti galimos nusikalstamos veikos požymius ir pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius dėl žiauraus elgesio su gyvūnais ir neteisėto saugomų rūšių laukinių gyvūnų naikinimo.
BNS rašė, kad Aplinkos apsaugos agentūra pirmadienį priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos zoologijos sodui leidimą įkurti zoologijos sodą, nustačiusi, kad organizacija nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų ir neužtikrino lankytojų saugumo.
Sprendimas priimtas po to, kai departamentas kartu su Zoologijos sodų vertinimo komisija rugpjūtį nustatė, jog per metus, kol galiojo draudimas įleisti lankytojus, įstaiga neužtikrino tinkamų gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygų, veterinarinės priežiūros, biologinio saugumo reikalavimų bei gyvūnų gerovės, lankytojų saugumo.
Pats zoologijos sodas rugsėjį pranešė, kad nebedirbs dėl „nepalankių oro sąlygų ir nuolatinio aplinkos apsaugos institucijų spaudimo“.
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