„Klaipėdos vanduo“ patvirtino taupymo planą: ateityje – visiškas energetinis nepriklausomumas

„Mūsų išlaidos elektrai jau sudaro apie 18 procentų. Pastaruoju metu elektros sąnaudos išaugo apie 10 kartų ir šiemet per pusę metų vien elektros išlaidos buvo didesnės nei praėjusiais metais per visus metus ir nuolat jos auga. Rugpjūtį sąskaita už elektrą siekė per 500 tūkstančius eurų, o tai sudaro pusę praėjusių metų įmonės pelno. Tai didžiulės finansinės išlaidos, o mūsų gamyba – tiek vandens tiekimo, tiek nuotekų tvarkymo – be elektros neįsivaizduojama. Visa veikla paremta elektra, todėl esame priversti ieškoti įvairiausių būdų – nuo darbuotojų švietimo taupyti iki technologinių procesų peržiūrėjimo. Numatytos priemonės – tai tik taupymo pradžia. Su darbuotojais ieškome ir kitų priemonių, kurios leistų sumažinti elektros išlaidas“, – sako bendrovės „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.

Taupant elektrą dalis darbuotojų penktadieniais dirba nuotoliu, įskaitant ir klientų aptarnavimo centrą. Visi klientai penktadieniais aptarnaujami telefonu, elektroniniu paštu, socialiniame tinkle „Facebook“ bei oficialiame įmonės tinklapyje įdiegtu pokalbių robotu (chatbot‘u).

„Pandemijos metais puikiai prisitaikėme prie nuotolinio darbo ir diegėme naujas galimybes kokybiškam klientų aptarnavimui, dabar išaugus elektros išlaidoms, skaičiuojame, kad vien ši priemonė per mėnesį leis sutaupyti kelis tūkstančius eurų. Nors tai sąlyginai nėra didžiulis sutaupymas, tačiau kiekviena įgyvendinta taupymo priemonė bendrai sudarys reikšmingą sumą“, – sako bendrovės „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius B. Jonikas.

„Klaipėdos vandens“ nuotr.

Kadangi elektra yra perkama pagal valandines Nordpool biržos kainas, taupymo plane numatyta reguliuoti kai kurios technologinės įrangos darbą atsižvelgiant į elektros biržoje numatomą kainą, minimaliai – 0,1 baru – sumažinti paduodamo vandens slėgį, dar likusį nepakeistą apšvietimą pakeisti į taupesnį LED apšvietimą bei sumažinti teritorijų apšvietimą, o variklinius įrenginius pakeisti į mažiau naudojančius elektrą. Taip pat šiuo metu jau vyksta pilotinis bandymas, kuris leis reikiamu momentu sumažinti naudojamą galią, ją perleidžiant kitiems ir už tai gaunant papildomą mokestį. Taupant elektros išteklius svarstoma sumažinti vandens gamybą I-oje vandenvietėje ir daugiau vandens tiekti iš III-os vandenvietės. Skaičiuojama, kad joje dėl mažesnio elektros sunaudojimo vandens gamyba yra pigesnė.

„Siekdami energetinio nepriklausomumo dar pavasarį ant kelių pastatų pastatėme saulės elektrines ir dalinai kompensuojame drastiškai išaugusias elektros sąnaudas. Skaičiuojame, kad dabartinėmis elektros kainomis sąskaitos sumažės 60 tūkstančių eurų ir ši investicija atsipirks per mažiau nei dvejus metus. Taip pat jau esame pradėję pirkimo procedūras saulės elektrinės statyboms Gargždų vandenvietėje. Planuojame statyti 3200 kW saulės jėgainių parką, kuris papildomai dar pagamins apie 3,3 milijonus kWh „žalios“ elektros energijos per metus. Apie 15 tūkstančių kvadratinių metrų plote bus statoma daugiau nei 8 tūkstančiai saulės modulių vienetų. Įrengus saulės elektrinių parką Gargžduose, skaičiuojame, kad vertinant dabartines elektros kainas per metus sutaupysime apie 1,5 milijonų eurų“, – planus pristato „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius B. Jonikas.

Bendrovės „Klaipėdos vanduo“ planuose – visiškas energetinis nepriklausomumas. Viliamasi per ateinančius kelerius metus pastatyti daugiau saulės parkų ir visą vandens tiekimui bei nuotekų valymui reikalingą elektrą pasigaminti patiems.