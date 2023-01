Klaipėdos valdžia žada ieškoti alternatyvų nepastatytam požeminiam garažui prie teatro

Šių stovėjimo vietų reikia kelerius metus rekonstruojamam Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui.

Įpareigojimas priimtas savivaldybei taip ir neįgyvendinus požeminio garažo po Atgimimo aikšte projekto, nes šis buvo koreguojamas ir įgyvendinimas užtruko. Savivaldybė pagal anksčiau pasirašytą sutartį su Klaipėdos valstybiniu muzikiniu teatru įsipareigojo įrengti 116 vietų automobiliams.

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro rekonstrukcija turėtų būti baigta metų pabaigoje, o požeminio garažo statybos nėra prasidėjusios.

„700 vietų pagrindinėje salėje, 186 mažoje salėje, 14 vietų neįgaliesiems – kur realiai turės parkuoti asmenys, apie 1000 žmonių kartu su kolektyvais atvykę į renginį?“ – tarybos posėdyje kalbėjo liberalė Alina Velykienė.

Taryba nusprendė, kad esant tokioms aplinkybėms pilnai turi būti įgyvendintas jau parengtas techninis projektas dėl Danės gatvės, čia padidinant automobilių vietų skaičių.

Aiškinsis, ar parkingas būtinas

Kaip BNS sakė Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis, administracija ketina kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybų inspekciją, kad išsiaiškintų, ar parkavimo vietos gali tapti kliūtimi teatro veiklai.

„Yra vienas įpareigojimas įgyvendinti projektą, kitas įpareigojimas kreiptis į inspekciją, ar muzikinį teatrą galima priduoti nedarant šio projekto. Nėra galutinių sprendimų, kiek reikėtų vietų, kad teatras būtų priduotas be Atgimimo aikštės parkingo“, – sakė G. Neniškis.

Kaip BNS informavo Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, automobilių stovėjimo vietos yra būtinos norint įteisinti pastatą.

„Savivaldybė yra įsipareigojusi įrengti 116 vietų, sutartis galiojanti. Mes tikrai tikime, kad savivaldybė tą įsipareigojimą įvykdys. Turėjome darbinį pasitarimą ne taip seniai, detaliai aptarėme situaciją“, – informavo teatras.

„Mūsų akimis, tikrai ta situacija nėra labai sudėtinga. Požeminio parkingo nespės pastatyti, akivaizdu, bet yra gretima Danės gatvė, laikinomis priemonėmis galima nesudėtingai parkavimą užtikrinti“, – teigiama atsakyme.

Anot įstaigos, į teatrą atvykę svečiai automobilius galėtų pastatyti gretimose gatvėse. Statybų reglamentas numato, kad jos turėtų būti 300 metrų spinduliu.

Teatro rekonstrukcija turėtų būti baigta šių metų pabaigoje, tačiau šiemet spektaklių dar neplanuojama rodyti.

Procesus tikisi pradėti šiemet

Anot G. Neniškio, savivaldybė ketino situaciją spręsti kol kas ieškodama automobilių stovėjimo vietų alternatyvų aplinkinėse gatvėse netoli teatro. Norėta projektą Danės gatvėje įgyvendinti vėliau ir be medžių kirtimo, be to, jį įgyvendinus esą atsirastų tik iki aštuonių papildomų vietų. Politikų spendimu, projektas yra paruoštas ir turi būti įgyvendinamas.

„Darant parkingą po Atgimimo aikšte kris dar daugiau medžių. Jūsų argumentas neįtikinantis. (...) Muzikinis teatras galėtų pradėti veikti su parkavimo vietomis, o ne su mistiniu parkingu po Atgimimo aikšte“, – sakė tarybos narė Nina Puteikienė.

Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje politikai negailėjo kritikos G. Neniškiui, kuris tapęs administracijos vadovu ėmėsi Atgimimo aikštės požeminio garažo techninio projekto korekcijų. Esą jei ne jos, šis garažas jau stovėtų.

Kaip BNS sakė administracijos vadovas, projektas pakoreguotas ir jame vietų padidinta maždaug du kartus, o vienos vietos įrengimo kaina sumažinta trečdaliu.

G. Neniškio teigimu, pagal ankstesnį projektą vienos vietos įrengimas būtų atsiėjęs apie 20 tūkst. eurų, pagal naują projektą siektų apie 12 tūkst. eurų. Požeminio garažo projektas gali atsieiti apie 20 mln. eurų.

Artimiausiu metu minėtas techninis projektas bus atiduotas ekspertizei. Jei vertinimas bus teigiamas, tikimasi, kad dar šiemet bus galima pradėti archeologinius kasinėjimus, ieškoti rangovo.