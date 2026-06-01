Klaipėdos valdžia – prieš jūrų uosto infrastruktūros atleidimą nuo NT mokesčio

Pasak uostamiesčio savivaldybės, Vyriausybei pritarus neapmokestinti molų, bangolaužių, laivybos kanalų, krantinių, navigacijos ir kitų įrenginių bei kelių uosto teritorijoje, savivaldybė netektų didelės dalies pajamų, kurios dabar investuojamos į miesto infrastruktūrą taip suvaldant neigiamą Klaipėdos uostą aptarnaujančio sunkiojo krovininio transporto poveikį.
Savivaldybė skaičiuoja, kad neapmokestinus šio turto ji kasmet negautų apie 3,7–4,2 mln. eurų.
„Negautos pajamos iš nekilnojamojo turto mokesčio prievolės blogintų Klaipėdos miesto savivaldybės galimybes įgyvendinti miestiečiams aktualius projektus“, – rašte ministerijai sako savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas.
Ministerija siūlo NT mokesčiu neapmokestinti geležinkelių, valstybinės ir vietinės reikšmės kelių, tarptautinių oro uostų, vidaus vandenų transporto ir jūrų uostų infrastruktūros, skrydžių valdymo sistemos įrenginių.
Dėl tokių objektų sąrašo galutinį sprendimą priims Vyriausybė.
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