Klaipėdos rotušėje neliks Vyriausybės atstovės

Vyriausybės atstovė Tauragės ir Klaipėdos apskritims Daiva Kerekeš patvirtino, kad tarnyba ruošiasi išsikraustyti iš rotušės.
Klaipėdos savivaldybės administracija pasiūlė esamą rotušės patalpų panaudos sutartį pakeisti nuomos sutartimi.
Tačiau miesto pasiūlyta nuomos kaina pasirodė esanti per didelė, tad tarnyba paprašė Turto banko, kad surastų kitas patalpas.
D. Kerekeš teigė, kad dar lapkritį išsikraustys į kitą pastatą J. Janonio gatvėje, kur šiuo metu veikia ir Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyrius.
Uostamiesčio savivaldybės Turto skyriaus vedėjas Edvardas Simokaitis teigė, kad atsilaisvinusias rotušės patalpas naudos savivaldybės funkcijų vykdymui.
„Laikinai į buvusias Vyriausybės atstovo tarnybos patalpas rotušėje įsikels Klaipėdos sveikatos biuras, nes jis išsikrausto iš senos būstinės Miesto poliklinikoje, kuri yra remontuojama, o naujos patalpos dar neįrengtos. Po to žiūrėsime, gal atskiri savivaldybės padaliniai ten įsikurs“, – sakė E. Simokaitis.
Rotušėje kol kas veikia Valstybinė statybos inspekcija, kurios darbuotojai, dienraščio žiniomis, taip pat išsikels kitais metais.
Po pastarųjų savivaldybės rinkimų, kai meras su pavaduotojais ir patarėjais sugrįžo į savivaldybės būstinę Liepų g. 11, miesto vadovo kabinetas rotušėje liko tuščias, tačiau rotušėje ir toliau veikia Kontrolės ir audito tarnyba, Viešųjų pirkimų skyrius, čia yra suteiktos patalpos dviem Seimo narėms, yra išnuomotos patalpos Regionų plėtros tarybai.
Anot E. Simokaičio, yra dar kelios laisvos patalpos trečiajame rotušės aukšte.
