Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre darbą pradeda naujas vadovas

2025-09-05 11:59
Klaipėdos miesto savivaldybės inf.

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre (KRATC) darbą pradeda naujas vadovas – Tomas Danisevičius. Naujasis KRATC direktorius yra įgijęs verslo administravimo magistro laipsnį bei turi daugiau nei 15 metų vadovaujančio darbo patirties įvairių pramonės šakų gamybos įmonėse, tarp jų ir – maisto pramonės, pakuočių gamybos, medienos gaminių ir kt.

Tomas Danisevičius
Tomas Danisevičius / Klaipėdos miesto savivaldybės nuotr.

T. Danisevičius darbą KRATC pradeda šį penktadienį, rugsėjo 5 d. Direktorius atrinktas konkurso būdu 5 metų kadencijai. Nuo šių metų balandžio įmonei vadovavo laikinai paskirta vadovė.

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) – septynių Klaipėdos apskrities savivaldybių bendra įmonė, įkurta 2003 metais. Pagrindiniai įmonės strateginiai tikslai – užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą, didinti komunalinių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir mažinti mišrių komunalinių (nerūšiuotų) atliekų kiekius, bendradarbiaujant su atliekų turėtojais, ugdyti jų sąmoningumą ir atliekų prevencijos ir tvarkymo prioritetų supratimą.  

