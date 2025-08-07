Klaipėdos rajone dažniau išveš žaliąsias atliekas

Apklausoje surinkti duomenys tapo pagrindu sprendimui, kuris jau netrukus pakeis žaliųjų atliekų surinkimo tvarką dviem aktyviausiais sezoniniais mėnesiais – balandį ir lapkritį.
Internetinę apklausą užpildė 660 rajono gyventojų.
Didžioji respondentų dalis – iš Sendvario seniūnijos, apklausoje dalyvavo 445 asmenys.
Daugiau nei 570 apklaustųjų nurodė, kad kartą per mėnesį teikiamos žaliųjų atliekų išvežimo paslaugos yra nepakankamos.
515 respondentų pageidautų išvežimo du kartus per mėnesį, o tarp komentarų kartojosi siūlymai žaliąsias atliekas tvarkyti pagal sezoniškumą, dažninant jų išvežimą pavasarį ir rudenį.
410 gyventojų pritarė idėjai, kad vietinės rinkliavos dydis turėtų būti nustatomas individualiai, priklausomai nuo išvežimo dažnumo, tačiau dauguma gyventojų atsisakytų papildomai mokėti už vieną papildomą išvežimą.
Reaguodama į gyventojų išsakytus lūkesčius, Klaipėdos rajono savivaldybė drauge su įstaiga „Gargždų švara“ priėmė sprendimą jau kitų metų balandį ir lapkritį žaliąsias atliekas vežti ne kartą, kaip iki šiol, bet net du kartus per mėnesį.
Ypač svarbu tai, kad paslaugos kokybė augs, o kaina liks tokia pati – vietinės rinkliavos dydis dėl dažnesnio žaliųjų atliekų išvežimo nebus keičiamas.
„Norėjome suprasti, kaip žmonės vertina esamą sistemą. Iš daugiau nei 600 gautų atsakymų matyti, kad gyventojai nori paprasto, aiškaus ir jų kasdienybę atitinkančio paslaugų grafiko. Sezoniškumas – viena dažniausiai kartotų minčių, o sprendimas dažninti išvežimus pavasarį ir rudenį yra tiesiog logiškas“, – sakė Klaipėdos rajono savivaldybės vicemerė Ligita Liutikienė.
Tiems gyventojams, kurie ieško alternatyvų ar patys rūpinasi žaliųjų atliekų tvarkymu, primenama, kad žaliąsias atliekas galima vežti į Vėžaičių didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę – čia jos priimamos nemokamai.
Žaliąsias atliekas galima vežti ir į Glaudėnų žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę – čia už vieną toną žaliųjų atliekų imamas 42,35 euro mokestis.
Norintiems dar lankstesnio, pagal asmeninius poreikius pritaikyto žaliųjų atliekų išvežimo, svarstoma galimybė pasiūlyti komercinę paslaugą – tam reikėtų skelbti vežėjo atrankos konkursą.
Pagal viešojoje erdvėje randamus ir skelbiamus analogiškos paslaugos įkainius, vieno papildomo žaliųjų atliekų išvežimo kaina galėtų siekti nuo 7 iki 10 eurų.
Atliekų išvežimo grafiką būtų galima susidėlioti individualiai.
Tiesa, tam, kad tokia papildoma paslauga atsirastų, reikėtų, jog sutartis su vežėju pasirašytų mažiausiai 150 namų ūkių.
