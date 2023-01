Klaipėdos muzikinio teatro rekonstrukcija: kokie darbai atlikti?

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro (KVMT) rekonstrukcijos darbai tebevyksta. Kadangi projekto apimtis – didelė, statybas tikimasi visiškai užbaigti per šiuos metus, o duris žiūrovams atverti jau kitąmet.

Anot KVMT vadovės pavaduotojo Naglio Stanciko, jau atlikta apie 60–70 proc. darbų. Vien mechanikos sistemai instaliuoti yra nutiesta per 19 kilometrų įvairių kabelių.

"Stovėdami gatvėje ir žiūrėdami į priestatą matote labai mažai. Vienas dalykas – tiek, kiek matyti naujo priestato viršuje, tokio pat dydžio pastatas yra ir po žeme. Kitas dalykas – aktyviai dirbama, vedžiojamos įvairios inžinerinės ir scenos technologijos sistemos. Scenos mechanikos įranga jau sumontuota, visi keltuvai, trosai, kurie kilnoja dekoracijas, platformas, padaryti. Taip pat į pabaigą scenos apšvietimo įrangos įvairių linijų montavimas", – tikino pašnekovas.

Jis taip pat pažymėjo, kad žodžiai "pabaigti rekonstrukciją" reikštų pabaigti montuoti, diegti, statyti, atlikti pastato vertinimo procedūras. Tačiau viską užbaigus dar nebūtų galima iškart rodyti spektaklių.

"Darbai vyksta sparčiai. Tai yra iššūkis. Metai – greitai prabėgantis terminas, bet tikrai matome galimybę ir turime išsikėlę tokią užduotį, kad šiemet reikia pabaigti. Po to reikės įkelti koją teatro darbuotojams į tą pastatą, surepetuoti, prisijaukinti techniką. Tam reikės šiek tiek pastangų ir laiko. Pabaigti šiemet nereiškia, kad gruodžio 31-ąją parodysime spektaklį, tai būtų per daug greitai", – sakė N. Stancikas.

Bus kalbama ir apie požeminės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimą po Atgimimo aikšte. N. Stanciko teigimu, su Klaipėdos savivaldybe toks susitarimas yra, bet šis projektas taip pat reikalaus nemažai laiko, tad turės atsirasti laikinų sprendinių.

Iki mašinų stovėjimo aikštelės atsiradimo teatro lankytojai savo automobilius galės palikti netoli teatro esančiose teritorijose.

Užbaigus visus darbus bus įjungtas ir ant pastato viršaus pakabintas laikrodis, įjungtas KVMT logotipo apšvietimas.

"Teatras yra, bet kitose lokacijose, o tai nėra tikrieji teatro namai. Miestas pavargo be teatro, bet, patikėkite, teatro žmonės dar labiau pavargo be teatro, be namų. Mes turbūt tie, kurie labiausiai norime teatro, pastato ir labai džiaugiamės virsmu, kuris vyksta", – tikino N. Stancikas.