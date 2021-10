„Klaipėdos butams“ – gelbėjimo planas

Ir renka mokestį, ir iškeldina

Pagal dabar galiojančią sutartį su miesto savivaldybe, "Klaipėdos butai" apskaičiuoja ir renka gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį, vykdo prevencinį darbą su nuomininkais, organizuoja ir išieško nesumokėtą nuomos mokestį, iškeldina nemokius nuomininkus iš butų.

Sudariusi patikėjimo teisės sutartį su "Klaipėdos butais", savivaldybė perduotų įstaigai administruoti ir gyvenamųjų patalpų techninės būklės užtikrinimą, ko lig šiol ši įstaiga nedarė.

Kadangi paslaugų sutarties terminas baigiasi 2022 m. sausio 1-ąją, esą būtina priimti sprendimą dėl tolesnio savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugos teikimo.

Nenori rizikuoti konkursuose

Dėl šios priežasties buvo svarstoma galimybė keisti "Klaipėdos butų" juridinę formą į biudžetinę įstaigą arba savivaldybės įmonę.

Tačiau įstaigos juridinės formos pakeitimas užimtų daug laiko, o ir ją pakeitus išliktų būtinybė vykdyti viešąjį pirkimą dėl paslaugos pirkimo.

Tuomet atsirastų didelė rizika dėl įstaigos tolesnės veiklos vykdymo, jeigu ji nelaimėtų viešojo pirkimo.

Esą kiltų nemaža rizika ir dėl gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugos kokybės, jeigu pirkimą laimėtų kitas juridinis asmuo.

Teigiama, kad ši paslauga yra labai specifinė, tenka nuolat bendrauti tiek su socialinio būsto, tiek su įprastos nuomos sąlygomis besinuomojančiais asmenimis.

"Klaipėdos butai" šiuo metu administruoja 1 381 nuomos sutartį.

Todėl savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų perdavimas pagal turto patikėjimo sutartį būtų optimaliausia alternatyva.

Administravimas pabrangs

Sudarius patikėjimo teisės sutartį, "Klaipėdos butų" paslaugos pabrangtų.

Šiuo metu savivaldybės mokėjimai "Klaipėdos butams" per mėnesį sudaro 16 tūkst. eurų be PVM, per metus – 193,3 tūkst. eurų be PVM.

Sudarius turto patikėjimo sutartį, savivaldybės mokėjimai "Klaipėdos butams" sudarytų 21,6 tūkst. eurų be PVM per mėnesį ir 258,7 tūkst. eurų be PVM per metus.

Paslaugų pabrangimas esą susijęs su numatomų teikti paslaugų kiekių ir apimčių padidėsiančiomis sąnaudomis, kurios išaugs dėl darbo krūvio, dėl to didės darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos.

Šiais metais "Klaipėdos butų" vidutinis mėnesinis darbo užmokestis siekė 1 436 eurus, o 2022 m. padidėtų iki 1 561 euro.

Statistikos departamento skelbiamas viešojo sektoriaus 2021 m. II ketvirčio mėnesinio bruto darbo užmokestis – 1 668 eurai.

Dėl "Klaipėdos butų" sutarties pakeitimo artimiausiame tarybos posėdyje turėtų apsispręsti miesto politikai.

Šio projekto rengėjai pabrėžia, kad gyventojams, kurie nuomoja savivaldybės gyvenamąsias patalpas, nuomos mokestis dėl šių aplinkybių nesikeis.