Klaipėdos baseinas kviečia į nemokamus vandens užsiėmimus

Kviečiame pažinti ir atrasti vandenį – erdvę sveikatinimuisi ir fiziniam aktyvumui bei geros nuotaikos šaltinį. Klaipėdos baseinas – net keturis sekmadienius kvies ir skatins klaipėdiečius išbandyti vandens užsiėmimus NEMOKAMAI (būtina registracija)!
- Rugsėjo 7 d pažintinės plaukimo treniruotės 4-12 m. vaikams;
- Rugsėjo 14 d pažintinės plaukimo treniruotės vaikams ir suaugusiems;
- Rugsėjo 21 d vandens aerobikos treniruotės (nuo 16 metų).
- Rugsėjo 28 d mankšta vandenyje (nuo 16 metų), pažintinės plaukimo treniruotės vaikams ir suaugusiems.
REGISTRACIJA: https://forms.gle/Lc5omCpfZSHtbErg6.
KVIEČIAME REGISTRUOTIS IR ATRASTI VANDENĮ!
Renginio vieta: Dubysos g. 12, Klaipėda
Renginį organizuoja: VšĮ Plaukimo mokykla
Projektą dalinai finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
