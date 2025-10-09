 Klaipėdoje vykusiame renginyje „Tavo karjera: rinkis ir veik“ – susidomėjimas policijos stendu

2025-10-09 16:37 kauno.diena.lt inf.

Spalio 9 d. Klaipėdoje, „Švyturio“ arenoje, vykusiame renginyje „Tavo karjera: rinkis ir veik“, skirtame savo ateitį planuojantiems moksleiviams, studentams ir visiems, besidomintiems karjeros galimybėmis, Klaipėdos apskrities policijos stendas sulaukė itin daug lankytojų dėmesio.

Moksleiviai galėjo apžiūrėti pareigūnų naudojamas tarnybines transporto priemones, motociklus, nusikaltimų vietose įkalčius fiksuojančių kriminalistikos ekspertų įrangą, pabendrauti su prevencijos ir bendruomenės pareigūnais bei sužinoti, ko reikia norint tapti policijos pareigūnu.

Motyvuoti ir pasirengę įsilieti į policijos pareigūnų gretas Lietuvos Respublikos piliečiai, jau turintys bet kokios krypties aukštąjį išsilavinimą, pirminės grandies policijos pareigūnais gali tapti baigę 6 savaičių trukmės intensyvius įvadinio mokymo kursus Lietuvos policijos mokykloje.

Turintys vidurinį ar aukštesnįjį išsilavinimą jaunuoliai gali rinktis 9 mėnesių trukmės pirminio profesinio mokymo programą Lietuvos policijos mokykloje. Mokslas ir apgyvendinimas bendrabutyje studijų metu yra nemokami, skiriama stipendija ir garantuojama darbo vieta.

Daugiau informacijos: www.stokipolicija.lt.

Ginti. Saugoti. Padėti.

