 Klaipėdoje pradedamas šildymo sezonas

Klaipėdoje pradedamas šildymo sezonas

2026-10-12 14:21 kauno.diena.lt inf.

Klaipėdoje nuo pirmadienio oficialiai pradedamas 2026–2027 metų šildymo sezonas, praneša miesto savivaldybė.

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<span>Klaipėdoje pradedamas šildymo sezonas</span>
Klaipėdoje pradedamas šildymo sezonas / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

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Anot savivaldybės, šildymas bus įjungiamas ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose, sveikatos priežiūros įstaigose ir kituose pastatuose, įskaitant daugiabučius namus.

Kada šildymas bus įjungtas konkrečiame pastate, priklausys nuo jo administratoriaus.

Savivaldybės teigimu, daugiabučių gyventojai, norintys pradėti šildytis anksčiau arba vėliau nei oficialiai paskelbta šildymo sezono pradžia, tokį sprendimą gali priimti gavę daugiau nei pusės namo gyventojų pritarimą. Sprendimą taip pat reikia suderinti su namo administratoriumi arba bendrijos pirmininku.

Pernai Klaipėdoje šildymo sezonas prasidėjo spalio 6 d., 2024 m. – spalio 14 d., o 2023 m. – spalio 18 d.

Kaip skelbė ELTA, pirmadienį šildymo sezonas prasidėjo ir Vilniaus miesto bei rajono savivaldybėse, taip pat ir Panevėžyje.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
šildymo sezonas
šildymo sezono pradžia

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