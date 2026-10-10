 Klaipėdoje jau šurmuliuoja knygų mugė

Klaipėdoje jau šurmuliuoja knygų mugė

2026-10-10 13:05
Klaudija Audickaitė

Knygos, nauji leidiniai, komiksai ir susitikimai su kūrėjais – šiandien Klaipėdos „Hofo“ erdvėje įsikūrė knygų mugė, kurioje lankytojų laukia ne tik leidėjų stendai, bet ir visą dieną vyksiantys literatūriniai renginiai.

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Nuo politikos
iki kultūros

11 val. prasidėjo Klaipėdos rašytojų knygų pristatymai. Lankytojai supažindinami su naujausiais pajūrio autorių kūriniais: Nijolės Kliukaitės-Kepenienės romanu „Žmona“, Sigito Benečio romanu „Namas prie jūros“, Vytauto Čepo esė knyga „Lenktynės su praeitimi“, Mindaugo Milinio romanu „Klastotė“, Viktorijos Girčiuvienės apsakymu „Pabėgusi mėlyna“ ir Ritos Latvėnaitės-Kairienės poema „Lydekaitė“.

Klaipėdos knygų mugė šiandien vyksta industriniame „Hofo“ angare, Danės gatvėje 8, prie Danės upės ir skvero.

Festivalio „Inkultūracija“ renginys suburia literatūros mėgėjus, leidėjus ir kultūros organizacijas. Čia galima susipažinti su naujausiomis knygomis, įsigyti vinilų, suvenyrų ar bilietų į spektaklius.

Mugė vyks iki 18 val., tačiau kultūrinė programa tuo nesibaigs – visą dieną ir vakare šioje erdvėje numatyti ir kiti festivalio renginiai.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
knygų mugė
literatūra
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renginiai

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