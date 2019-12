Klaipėdoje per dvi šventes planuojami nemokami autobusai

Klaipėdoje kitais metais planuojama leisti nemokamai važinėtis viešuoju transportu Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Klaipėdos šviesų festivalio, Jūros šventės bei Dienos be automobilio metu.

Sprendimo projekte nurodoma, jog visi keleiviai nemokamai galėtų važiuoti vasario 14–16 dienomis, kai vyks Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Klaipėdos šviesų festivalio renginiai, taip pat liepos 24–26 dienomis, kai bus švenčiama Jūros šventė, bei Dieną be automobilio, minimą rugpjūčio 22 dieną.

Taip pat tarybai siūloma pritarti, kad dainų šventės, „Europiados“ bei salės futbolo čempionato metu šių renginių dalyviai taip pat galėtų nemokamai naudotis viešuoju transportu Klaipėdoje.

Skaičiuojama, kad tai savivaldybei kainuos apie 200 tūkst. eurų.

Galimybę nemokamai važiuoti viešuoju transportu siūlo ir kitų miestų savivaldybės: Vilniuje ir Kaune kelionės nemokamos per valstybines šventes, Kaune – ir per Dieną be automobilio.