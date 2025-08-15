Klaipėdoje bus surenkamas naudotas kepimo aliejus

Kaip šią savaitę pranešė uostamiesčio savivaldybė, mieste bus įrengta 30 specialių konteinerių, į kuriuos klaipėdiečiai galės mesti aliejaus likučius, supiltus į sandarią plastikinę tarą. Šie konteineriai bus pilkos spalvos – gyventojai juos ras atliekų konteinerių aikštelėse arba šalia jų.
Konteinerius mieste įrengė ir aliejų surinks įmonė „Biomotorai“. Aliejus bus pradedamas rinkti nuo trečiadienį.
„Atkreipiamas dėmesys, kad būtent į kanalizaciją išpilti aliejus ir kiti riebalai vėsdami kietėja bei laikui bėgant suformuoja vadinamuosius kamščius. Tai ne tik sukelia papildomų rūpesčių gyventojams ir miesto infrastruktūrai, bet ir teršia aplinką. Todėl itin svarbu pasirūpinti tinkamu šių skystų atliekų surinkimu ir perdavimu perdirbti“, – teigia savivaldybė.
Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus, iš vieno kilogramo panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodyzelino.
Iki šiol klaipėdiečiai naudoto aliejaus galėjo atsikratyti Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) didžiųjų atliekų aikštelėse, šis būdas taip pat išliks.
Anot savivaldybės, Klaipėdoje apie aliejaus surinkimo konteinerius svarstyta ne kartą, buvo ieškoma estetiškų talpų ir patikimo operatoriaus.
Klaipėdos savivaldybės administracijos prašymu būtent uostamiesčiui buvo pagamintos neutralesnės, pilkos spalvos surinkimo talpos.
Gyventojams ši papildoma rūšiavimo galimybė nieko nekainuos, visas išlaidas padengs aliejų surenkanti įmonė.
Naujausi komentarai