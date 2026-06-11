Klaipėdoje atsiras Valančiaus gatvė?

Klausimą pristatė šio sąjūdžio pirmininkas Vaidotas Jakubonis, pabrėžęs, kad M. Valančius yra viena reikšmingiausių XIX a. Lietuvos asmenybių.
Nors jo tiesioginės sąsajos su Klaipėda yra ribotos, akcentuota vyskupo veikla po 1863 m. sukilimo organizuojant lietuviškos spaudos platinimą visoje Lietuvoje.
V. Jakubonis informavo, kad organizacija peržiūrėjo miestus, kurie dar neturi M. Valančiaus vardu pavadintos gatvės, todėl siūloma šį pavadinimą suteikti vienai Klaipėdos arterijų.
Atkreiptas dėmesys ir į tai, kad šie metai yra paskelbti M. Valančiaus metais.
Darbo grupės atstovai pritarė iniciatyvai ir pasiūlė, kad ateityje, svarstant naujų pavadinimų suteikimą, M. Valančiaus vardas būtų suteikiamas reikšmingai, reprezentatyviai gatvei.
Mūsų miestas vienas iš nedaugelio, kuris apskritai atsiliepė į tokį raginimą.
Klaipėdos savivaldybės Paveldosaugos skyriaus vadovas Vitalijus Juška priminė, kad tikslinga būtų vengti esamų gatvių pervadinimo dėl galimų administracinių nepatogumų, todėl siūlyta šį vardą suteikti naujai formuojamai gatvei.
„Žinoma, kiekvienam grupės nariui kilo klausimų, kiek M. Valančius turi sąsajų su Klaipėda. Taip pat ir tie, kurie pristatė šitą klausimą, tą patį pripažino. Jie pasidžiaugė, kad mūsų miestas vienas iš nedaugelio, kuris apskritai atsiliepė į tokį raginimą. Ir jeigu ateityje atsiras poreikis pavadinti kokią gatvę mieste, galima bus prisiminti šitą iniciatyvą“, – teigė V. Juška.
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