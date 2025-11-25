Klaipėdiečius vilioja pirmosios stintos

Sulaukė šalčio
Klaipėdiečiai stintas mėgino gaudyti iš katerių. Vieniems pasisekė sugauti vos kelias stintas, kiti džiaugėsi keliomis dešimtimis.
Lietuvos jūrų muziejaus biologas Remigijus Dailidė tikino, kad prieš keliolika metų pirmosios stintos dažniausiai pradėdavo kibti spalio pabaigoje.
„Dabar jos pasirodė besibaigiant lapkričiui. Dabar, kai jau yra ryški klimato kaita, šaltukas pasiekia mus kiek vėliau. Stintoms pats laikas. Pagauna stintas iš valtelių ar katerių“, – pastebėjo ichtiologas.
R. Dailidė paaiškino, kokių sąlygų reikia stintų žvejybai.
„Reikia šalto vandens srovių. Stinta – arktinė žuvelė, jai iki būsimų nerštaviečių reikia šalto vandens masių. Problema tik ta, kad stintų kiekiai nėra dideli. Jos būreliais įplaukia į uostą. Natūrali migracija dar nėra prasidėjusi. Tai greičiau yra tokių būrelių judėjimas iš šiaurinės jūros dalies į pietinę dalį“, – patikino R. Dailidė.
Gausių laimikių nebus
Šiltas ruduo neleido stintoms priartėti iki Lietuvos ar Latvijos krantų.
„Bet pradžia yra. Žvejai gali galąsti kabliukus. Jei nusistovės nors kiek šaltesni orai, stintelių šiais metais pavyks pagauti“, – teigė R. Dailidė.
Tačiau itin gausių laimikių žvejams specialistas neprognozuoja.
„Praėję metai buvo rekordiškai prasti. Stintų populiacija tragiškai mažėja. Verta pripažinti, kad ir šias žuvis mes sugebėjome pasmaugti. Dabar jau tik pavieniai žvejai galės pasigirti gausesniais laimikiais“, – prognozavo R. Dailidė.
Specialisto manymu, ilgametė praktika, kai stintas, plaukiančias neršti, tonomis traukdavo priekrantės ar marių žvejai, turėjo pasekmių.
„Jei mes leidome gaudyti nerštui plaukiančias žuvis, nereikia nieko kito tikėtis. Sakantiems, kad stintų populiacija kas ketverius metus vėl pagausėja, neturiu gerų žinių. Tai – pasakos. Kuo toliau, tuo stintų vis mažiau“, – paaiškino R. Dailidė.
Pokyčiai populiacijoje
R. Dailidė priminė žvejų nusiskundimus dėl stintų pagavimų tinklais.
„Jau pernai tinklais nieko rimtesnio nepagavo. Jei seniau mailiaus kiekiai mariose buvo neįtikėtinai dideli, tai dabar grįžtančio į jūrą mailiaus aptinkami tik nedideli būreliai. Situacija ateityje tik prastės“, – tikino specialistas.
R. Dailidė nekaltina tik žvejų verslininkų. Šių žuvų populiacijai įtaką daro ir žvejai mėgėjai.
„Stintos yra viena pagrindinių plėšriųjų žuvų maisto šaltinių. Tad mažėjant stintų populiacijai, pokyčių bus ir kitų žuvų populiacijose“, – pastebėjo R. Dailidė.
