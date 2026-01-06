Klaipėdiečiai sniegą valė patys

„Debreceno g. 58–60 namų kaimynai, gal sausio 4 dieną, po pietų, einame pakasti sniego iš kiemų?“ – pasiūlė vienas klaipėdietis.
Kiek tiksliai žmonių prisidėjo prie šios talkos, sunku pasakyti, tačiau netoli, Debreceno g. 10 klaipėdiečiai matė nemažą būrį kaimynų, kurie savanoriškai valė įėjimus į laiptines, pėsčiųjų taką, gatvę.
„Debreceno g. 10 namo vyrai ir moterys gerai padirbėjo, ne tik savo mašinas nusivalė, bet ir pusę gatvės“, – įspūdžiais dalijosi žmonės.
Anot klaipėdietės Eglės, gyvenančios viename Debreceno g. daugiabučių, tokios iniciatyvos rodo, kad klaipėdiečiams rūpi ne tik jų pačių kiemas ar automobilis.
„Mes nelaukiame administratorių ar bendrijų sprendimų. Patys buriamės, imamės iniciatyvos ir realiais darbais padedame vieni kitiems. Tai gražus mūsų bendruomeniškumo ir pilietiškumo pavyzdys, rodantis, kad kai norime, viskas yra įmanoma“, – sakė Eglė ir pridūrė, kad, jeigu bus poreikis, ir netolimoje ateityje Debreceno g. galėtų vykti talka.
Buvo labai smagu matyti, kaip kaimynai patys susibūrė ir ėmėsi darbo. Džiugu, kad mūsų bendruomenė yra neabejinga.
„Naujakiemio g. 17 jau apsivalėme. Ačiū kaimynams“, – dėkojo dar vienas klaipėdietis.
Mogiliovo g. daugiabutyje gyvenanti Monika pasakojo, kad keturi vyrai jai padėjo išvažiuoti iš kiemo.
„Labai bijojau važiuoti, nes sniego buvo daug, o mano mašina nedidelė, tad buvo visai įklimpusi į sniegą. Priešais stovėjo kiti automobiliai, tad nusprendžiau nerizikuoti ir paprašyti pro šalį ėjusio vyriškio pagalbos. Prisijungė ne tik jis, atėjo ir dar keli žmonės, tad galiausiai su jų pagalba viskas pavyko. Esu labai dėkinga jiems už pagalbą“, – kalbėjo Monika.
Rumpiškės g. daugiabutyje gyvenanti Laura taip pat pasidalijo mačiusi, kaip jos kaimynai valė gatvę. Tarp jų – du suaugusieji ir vienas vaikas. Vėliau prisijungė ir dar du žmonės.
„Buvo labai smagu matyti, kaip kaimynai patys susibūrė ir ėmėsi darbo. Džiugu, kad mūsų bendruomenė yra neabejinga“, – pasakojo Laura.
