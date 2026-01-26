Bendruomeniškumo išbandymas sniegu pakaunėje: gerųjų pavyzdžių apstu

Sniego gniūžtės principas
Ypač maloniai nustebino Vilkijos apylinkių seniūnijos gyventojo Pauliaus Zumaro iniciatyva. „Noriu pasitarnauti bendruomenei ir pasiūlyti savo pagalbą – galiu nuvalyti sniegą kiemuose ar šaligatviuose. Jei esate vyresnio amžiaus arba turite kaimynų senjorų, kurie neturi galimybių ar jėgų tai padaryti patys, mielai padėsiu. Atlygio nereikia – užteks nuoširdaus „ačiū“, – tokį įrašą Vilkijos bendruomenės grupėje paskelbęs vyras jį iliustravo technikos, kuria ketina darbuotis, nuotrauka.
Pauliaus keturratis su sniego valytuvu leidžia nuvalyti įvažas ir siaurus kiemo keliukus, kuriuose kitai technikai darbuotis per ankšta, o vyresnio amžiaus ar silpnesnės sveikatos žmonėms semtuvu nusikasti per sunku. Todėl jie negali naudotis automobiliais, išvežti prie gatvės atliekų konteinerių, ištikus nelaimei, kelias, galbūt lemtingas, minutes sugaištų medikai ar kitos tarnybos.
„Iniciatyva puikiai iliustravo ridenamos sniego gniūžtės principą – įrašas akimirksniu išplito gerokai plačiau. Žmonės dalijosi, komentavo ir dėkojo ne tik už realią pagalbą, bet ir už patį gestą. Įrašas sulaukė tūkstančių patiktukų ir juo buvo pasidalyta daugiau nei 150 kartų. Nuoširdžiai dėkoju Pauliui už pagalbą senjorams, vienišiems, silpnos sveikatos ar lėšų ką nors nusisamdyti neturintiems vilkijiečiams“, – kalbėjo Vilkijos seniūnas Paulius Amanaitis.
Pasak seniūno, tai buvo labai gražus pavyzdys kitiems, kai, turint techniką, laiko ir ūpo, siūloma pagalba be atlygio. „Paulius – Vilkijos kaimo gyventojas, todėl neabejoju, kad jis pasidarbavo valydamas sniegą ir Vilkijos mieste, ir Vilkijos apylinkių seniūnijoje“, – sakė P. Amanaitis.
Vilkijos seniūnas pasidžiaugė ir kitais gyventojais, kurie, užklupus gausesniam sniegui, skuba į pagalbą. „Visą Vilkijos teritoriją valome ir barstome savo komandos ir technikos pajėgumais, tik esant dideliam ir ilgam snygiui kviečiame į pagalbą vietos ūkininkus Česlovą Tallat-Kelpšą bei Paulių Alekną. Norisi pasidžiaugti ir gyventojais, išskirčiau Algirdą Balsį ir Tomą Miknevičių, kurie savanoriškai pasirūpina sniego valymu savo gatvelėse“, – bendruomeniškumo pavyzdžius vardijo pašnekovas.
Nepaiso, kam kas priklauso
Gražių žodžių visiems: ūkininkams, kitiems bendruomenės atstovams, seniūnijos darbininkams – negailėjo ir Lapių seniūnė Gita Kaminskienė. „Puikiai prisimenu, kai ypač sniegingą sausio 9-ąją, nesvarbu, ar dar buvo neprašvitę, ar jau tamsus vakaras, ar naktis, seniūnaitis Rimantas Kupčiūnas su žmona Jurgita, ūkininkai Indrė ir Edgaras Jankauskai, seniūnijos vyrai Sergejus Moskvičiovas, Tadas Petkevičius, Edgaras Bulota triūsė keliuose ir gatvėse. 17 val. iš gyventojo gavome signalą, kad įkalnė Kalno gatvėje, kuri yra rajoninės reikšmės kelias, – nevalyta, ją skersai užtvėrė neįvažiavę vilkikai. Susisiekėme su „Kelių priežiūra“, ir nors bendrovė reagavo operatyviai, ūkininkai ir seniūnijos darbuotojai, nepaisydami, kad kelio valyti seniūnijai nepriklauso, ištempė vilkikus, nuvalė ir pabarstė nepravažiuojama tapusią įkalnę. Nesiskirstydami, kas kam priklauso, turėdami išteklių vietoje, pasirūpiname, kad vietos ir pravažiuojantys vairuotojai turėtų saugesnes eismo sąlygas“, – pasakojo G. Kaminskienė.
Ji pasidžiaugė, kad seniūnija turi nemažai technikos: traktorių Branson 5025 su sniego stumdymo peiliu, mažesnį ISEKI šaligatviams ar siauresnėms gatvėms bei skverams valyti, smėlio barstytuvą, motorinę sniego šluotą.
Sudėtinga situacija vietos jėgomis tą sniegingą penktadienį buvo išspręsta ir Didžiosiose Lapėse. Vėjui nešant sniegą iš aplinkinių laukų ant kelio, kuriuo važinėja ne tik vietos gyventojai, bet ir visuomeninis transportas, apie 6 val. ryto į šalikelę nučiuožė lengvasis automobilis. Didžiųjų Lapių seniūnaitė Karolina Luzan sutelkė žmones jį ištraukti. „Išties džiugina bendruomenės sutelktumas, noras padėti tuojau pat“, – pabrėžė seniūnė.
„Via Lietuva“ Lapių seniūnijoje priklauso keliai ar jų ruožai: Medžiotojų, Šaltinio (Didžiųjų Lapių k.), Kalno (Ginėnų k.), Barsūniškio (Lapių ir Šatijų k.) gatvės bei kelias Lapės–Boniškiai–Puikoniai. Jais rūpinasi Pietų regiono padalinys, tačiau, žiemai parodžius nagučius, pirmieji pasirodė seniūnaitis R. Kupčiūnas, ūkininkai I. Ir E. Jankauskai.
Gerųjų pavyzdžių esama ir kitose seniūnijose. Žiemai nesitraukiant, norisi, kad jie būtų dar labiau užkrečiantys.
