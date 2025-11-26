Klaipėdiečiai gali būti ramūs – eglišakių dalijimo akcija įvyks

Kalėdinių renginių programoje nurodyta, kad tądien Teatro aikštėje 17.30 val. vyks grupės „Biplan“ koncertas, 18.30 val. – šventinis gospelo choro „Gloria“ koncertas ir 19 val. – kalėdinio filmo seansas.
Tačiau apie eglišakių akciją neužsiminta, matyt, dėl to, kad ją organizuoja ne „Klaipėdos šventės“, o Valstybinė miškų urėdija.
Valstybinės miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio vadovas Tomas Zaleckis teigė, kad būtent gruodžio 19 d. 12 val. eglišakiai bus dalijami ne tik Klaipėdoje, bet ir Gargždų, Šventosios, Palangos centrinėse aikštėse bei Kretingos rotušės aikštėje.
Dalis žmonių pasiima ne vieną eglišakį, o keturis arba penkis – kaimynui, giminaičiui, draugui.
„Būsime pasirengę. Pastebime, kad šakos tiesiog išgaruoja, bet tikrai visiems tų šakų užteks. O jeigu neužteks, žmonės galės kreiptis ir po akcijos tą pačią dieną arba kitą iš ryto bus atvežtos. Būna, kad lieka iš kitų miestų, tada jas susivežame į vieną vietą, perrūšiuojame ir, kas lieka, išdalijame. Kretingoje jeigu jų lieka, sudedame į tam tikrą vietą, ir žmonės jas pasiima, bet čia ekstra atvejais. Jeigu matysime, kad trūksta, miške girininkai papildomai atveš“, – sakė T. Zaleckis.
Anot jo, dalis žmonių pasiima ne vieną eglišakį, o keturis arba penkis – kaimynui, giminaičiui, draugui. O žmonėms renkantis gražiausias šakas kyla ir konfliktinių situacijų, kurios gali kelti ir juoką, ir rūpestį.
„Tikrai matome. Kartais net juokas paima, vienas užsitveria šakos vieną galą, kitas kitą, o tokia pat šaka guli šalia. Laikykimės saugumo. Šakos ilgos, nukirstos, nesužeiskime vieni kitų ir kad tos artėjančios šventės būtų linksmos, turiningos, sočios, kupinos džiaugsmo bei kad jaustume tą eglės kvapą namuose. Tad toks būtų mūsų prašymas – laikykitės tvarkos, nes visiems šakų užteks ir kad mums nereikėtų statyti atitvarų bei gražiai rikiuoti žmonių“, – kalbėjo T. Zaleckis.
Lietuvoje eglišakių dalijimo akcija vyks 59 miestuose.
„Esame pasiruošę kelis tūkstančius šakų, tad jų tikrai turėtų užtekti“, – pažymėjo Kretingos regioninio padalinio vadovas.
Naujausi komentarai